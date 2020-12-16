▲ 裕隆、众社會推動交通暖設計 獲頒 BuyingPower 特別獎

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在 Buying power -社會創新產品及服務採購獎勵頒獎典禮上，裕隆集團由曹中庸副總經理代表出席受獎，裕隆集團以回應本業議題，並積極與社創企業合作，找到創新的突破點，跨界合作雙贏共好，讓臺灣社會在無障礙交通載具設計創新上看到更多「產業創新服務的溫度」。
面對台灣快速進入超高齡社會，裕隆集團以行動超前部署，投入涵蓋全年齡用車需求產品布局，繼 2016 年推出國產 Luxgen V7，今年更針對高齡家庭需求，推出原廠兼具福祉功能的 SUV URX樂活款。為推動台灣高齡社會交通環境，裕隆集團投入 URX 創新高齡移動服務通用設計，將 URX樂活款通用設計高齡化社會家用通用車，連結友善交通暖設計推動社會創新服務。在產品設計開發階段結合众社會企業廣邀國內外專家學者，舉辦多場次「交通暖設計」設計見學會，進行跨領域專業交流，共同探討硬體無障礙車輛的創新、重視軟體服務的銜接和創新，貼近台灣高齡社會來臨的移動生活想像。URX 創新高齡移動服務通用設計在今年榮獲「2020年德國IF設計獎殊榮」（iF Design Award）、「2020 年日本Good design設計獎殊榮」（Good design award）與 2020 年金點設計獎（Golden Pin Design Award）肯定。
此外，裕隆集團持續思考台灣在地未來移動服務趨勢，將行銷資源轉為 CSR 資源，推動「9453無障礙交通服務創新方案」，透過與众社會企業公益策略夥伴的專案合作，推出「9453友善旅人誌」（公益雜誌、網站)整合友善交通、行程、場域投入車輛交通暖設計，策畫公益慈善的 9453 小旅行，並率先全台企業推動福氣小旅行，以社會創新服務設計 door to door 全程無障礙遊程與體驗活動逐步打造無障礙交通旅遊生活圈。