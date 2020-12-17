開創觀光新藍海　臺中觀光優化轉型論壇圓滿舉辦

全球爆發新冠肺炎，嚴重衝擊觀光旅遊市場，2020年無疑是臺灣觀光史上非常關鍵的一年。臺中市政府觀光旅遊局於日前(12/11)舉辦「臺中觀光轉型論壇」，邀集觀光相關產、官、學等各界委員、中市觀光公協會及相關產業代表、大學相關科系教授及研究生等齊聚一堂交流對談，為 2021 年臺中觀光的優化轉型，共商發展策略，期盼開創觀光新藍海。
論壇先由臺中市令狐榮達副市長鼓勵大家互相分享，腦力激盪，帶給臺中觀光旅遊一個創新的未來。其次觀旅局長林筱淇則感謝觀光產業一年的努力，在艱難時刻仍奮戰不懈，繳出累計遊客人數全台之冠，及安心旅遊自由行補助成績六都第一的亮眼佳績。
接著延伸探討「跨界提升，多角延伸創新轉型」議題，引言人台灣旅遊交流協會賴瑟珍理事長呼籲，大家千萬不要浪費一個好的時機，強調後疫時代專業實力必須加上跨域能力才能如虎添翼。
而與談人雄獅旅遊楊文彬總經理強調，快速的集團方向定調與組織重整極其重要，雄獅深化旅遊本業、開拓 #臺灣粉 國旅市場，強化餐飲事業，以及透過產官合作以「欣嚴選」支持臺灣小農，都是集團因應疫情的轉型方略。KLOOK 林耀民行銷總監表示必須發展新領域新服務，擴大產品版圖，敏捷應變環境創新需求。薩巴卡瑪 Tony 總監指出臺中擁有多樣面貌，應對消費者有一致的溝通訊息與方向，應思考臺中在旅客心中的意義，，才能給予一個令人難忘、獨特及有互動性的城市品牌定位。
而「在地X國際，城市觀光品牌再造」議題，引言人臺中市國際觀光發展協會柴俊林理事長強調產業不該單打獨鬥，須凝聚共識，並把吃喝玩樂、人文特產、特色景點等旅遊做一個完整的串連，包裝多元創新旅遊產品，打造國際旅遊魅力觀光。而與談人李奧貝納集團鄭夙雅營運長提醒，每一個城市都是一個品牌，在塑造品牌使命或擬定品牌策略上，應以目標族群說話的方式、感興趣的內容，並持續三年以上不斷的溝通才能有效型塑品牌。薰衣草森林王村煌董事長則指出，品牌經營或打造的重點在於「定位」，建議從軟實力出發，打造臺中成為臺灣最好生活的區域，並持續進行簡單而重要的事，與旅客產生鏈結，即可打動旅客。康百視雜誌何道明總編輯建議臺中市應妥善發揮核心吸引力，並透過完善的城市導覽資訊傳達臺中市在國際間的品牌形象。
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