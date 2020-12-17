開創觀光新藍海　臺中觀光優化轉型論壇圓滿舉辦

全球爆發新冠肺炎，嚴重衝擊觀光旅遊市場，2020年無疑是臺灣觀光史上非常關鍵的一年。臺中市政府觀光旅遊局於日前(12/11)舉辦「臺中觀光轉型論壇」，邀集觀光相關產、官、學等各界委員、中市觀光公協會及相關產業代表、大學相關科系教授及研究生等齊聚一堂交流對談，為 2021 年臺中觀光的優化轉型，共商發展策略，期盼開創觀光新藍海。

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論壇先由臺中市令狐榮達副市長鼓勵大家互相分享，腦力激盪，帶給臺中觀光旅遊一個創新的未來。其次觀旅局長林筱淇則感謝觀光產業一年的努力，在艱難時刻仍奮戰不懈，繳出累計遊客人數全台之冠，及安心旅遊自由行補助成績六都第一的亮眼佳績。

▲台中國際觀光發展協會柴俊林理事長(左起)與李奧貝納鄭夙雅營運長、薰衣草森林王村煌董事長及康百視雜誌何道明總編輯，商討如何再造城市觀光品牌(臺中市政府提供)

▲臺中市副市長令狐榮達致詞(圖／臺中市政府提供)

而「在地X國際，城市觀光品牌再造」議題，引言人臺中市國際觀光發展協會柴俊林理事長強調產業不該單打獨鬥，須凝聚共識，並把吃喝玩樂、人文特產、特色景點等旅遊做一個完整的串連，包裝多元創新旅遊產品，打造國際旅遊魅力觀光。而與談人李奧貝納集團鄭夙雅營運長提醒，每一個城市都是一個品牌，在塑造品牌使命或擬定品牌策略上，應以目標族群說話的方式、感興趣的內容，並持續三年以上不斷的溝通才能有效型塑品牌。薰衣草森林王村煌董事長則指出，品牌經營或打造的重點在於「定位」，建議從軟實力出發，打造臺中成為臺灣最好生活的區域，並持續進行簡單而重要的事，與旅客產生鏈結，即可打動旅客。康百視雜誌何道明總編輯建議臺中市應妥善發揮核心吸引力，並透過完善的城市導覽資訊傳達臺中市在國際間的品牌形象。