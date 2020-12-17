▲ 騎多少保多少！南山產物推出 Gogoro UBI 保險商品

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數位經濟的浪潮下，金融科技改變了金融服務的範圍和業務模式；大數據分析、行動裝置、社交媒體和雲端計算的技術發展，尤其為保險業帶來許多業務與商業模式創新的機會。而 UBI 保險（Usage-Based Insurance，使用基礎計費保險）即是金融創新下為客戶帶來新服務體驗的產品。
南山產物推出屬於 Gogoro 車主的 UBI 商品「南山產物電動機車騎乘里程計費保險」，此創新商品是全台首張可驗證騎乘里程數之 UBI 車險商品，也是目前唯一不需另外安裝車載裝置、可以直接在 Gogoro APP 上進行投保的 UBI 商品。車主在更換電池時，就能自動將里程數計算為下個月應繳的保費，不僅提供車主「騎多少、付多少」之公平且具可驗證性計費模式，更運用區塊鏈專利科技加密數據傳輸，強化資訊安全與確保交換資料之完整與不可竄改性。
近年來保險觀念已從「事後補償」提升為「事前風險預防」。當客戶提高自我安全意識，就會降低事故發生，而保險公司亦會因賠款減少而將其成果反應於保費回饋給客戶，讓客戶支付更適當的保費，這也正是 UBI 車險的核心概念。揮別以往傳統車險的保費計算因子僅以靜態的車主年齡、性別及肇事紀錄等項目進行費率釐算，透過無線傳輸技術、UBI 定價模式已成新興市場趨勢。
「南山產物電動機車騎乘里程計費保險」整體保險體驗擁有四大特色：
一、靈活計費
Gogoro 車主在更換電池時，「里程數」就會同步被記錄；之後再運用南山產物「應用區塊鏈之行車保險系統」專利，由 Gogoro 將每月騎乘里程數加密傳遞至區塊鏈，並在區塊鏈內驅動智能合約（Smart Contract）進行保費計算，無需客戶額外配合作業，即可取得當月里程保費。「這個月騎多少，下個月就付多少」，無須費時等待退費，真正做到即時反應。
在繳費方式上，也是業界唯一採「基礎保費年繳、變動保費月繳」方式，且在投保過程中就讓車主直接設定信用卡繳費，之後月繳變動保費均依據上個月的里程數計算後自動扣繳。帳目清楚，也無須擔心因忘記續期繳費而喪失保障。
以 Gogoro 輕型機車投保銅牌方案為例，投保當下需繳交新台幣（以下同）1,042 元，之後假設每月都是騎 150 公里，則每月里程保費只要 9 元，換算下來，平均每月保費大約 96 元。
二、五種套餐
透過商品模組化，依保障內容與保額的不同，分為「金牌、銀牌、銅牌以及金牌+、銀牌+」五種套餐方案，保障內容均包含第三人責任險（傷害責任、財物損失）、乘客責任險、慰問金費用、轉乘費用及單一機車交通事故駕駛人傷害（限車主本人）。
其中，「金牌+」與「銀牌+」另包含了限額 3 萬元的機車免自負額限額車對車碰撞損失保險（含免追償）；此外，「金牌」與「金牌+」則另包含了第三人超額責任保險。車主在投保前只需在 Gogoro APP 中點選在意的風險要點與保障需求，APP 就會自動推薦適合的方案。
三、加密傳輸
為運用消費者的騎乘里程資訊以計算保費，南山產物與 Gogoro 在資訊傳輸上設置多道防火牆，並運用區塊鏈技術不可竄改特性，以公私鑰憑證驗證身分，透過傳輸安全加密協定，同步彼此鏈上資訊，任一方僅可取得被授權之資料，每次更新的歷程皆會留存軌跡，確保保戶的里程資訊能夠正確運用。
四、隨時在線
南山產物也為 Gogoro 的車主保戶特別設立了專線服務電話 0800-398-899，提供關於商品與投保流程的諮詢與協助。此外，所有 Gogoro 的車主保戶都享有南山產物優質的理賠服務。保戶若發生車禍事故，只要透過一通理賠電話 0800-005-678 聯絡南山產物，提供「駕駛人姓名」、「電話」與「車牌號碼」，即可啟動理賠服務程序。在客服人員與保戶溝通的同時，案件資訊就已透過「車險理賠自動派案系統」依照事故地點、案情複雜性，再交叉比對理賠人員的專業性質、待處理案量及出勤狀況後，自動指派專屬理賠人員，並以簡訊通知保戶其專屬理賠人員姓名及電話。
每位南山產物理賠人員所配備的平板電腦中，都安裝了一套南山產物自行研發的「理賠APP-交通事故理賠系統」。透過內部系統串接，理賠人員可立即獲得保戶資料、承保內容、受理編號及事故情況，即時掌握最新資訊，並在電話受理後的 30 分鐘內聯繫客戶，協助處理車禍事故，後續更會主動通知理賠進度。