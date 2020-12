防疫不鬆懈　補教業者推防疫英語教學

新冠肺炎全球確診案例已破7千萬大關,國內確診案例也已達7百多例,從12月1日開始,政府已公告八類場所必須配戴口罩,為呼籲學童家長「防疫不鬆懈」,知名連鎖英語補習班品牌「百瀚英語」,全國28家補習班今日同步再次進行衛教宣導,宣示全體同仁與學生,持續配合防疫。

從12月1日開始,政府已公告八類場所必須配戴口罩,如違反《傳染病控制法》,將面臨新台幣3,000元至15,000元間的罰款,百瀚英語創辦人許哲豪指出,自疫情開始,均全面恪遵中央防疫指揮中心的各項規範,但防疫不能鬆懈,因此全體師生將再次自我檢視,全力做好防護措施。

▲補教業者呼籲學童家長,防疫不鬆懈,持續進行衛教宣導,配合防疫。(圖/記者陳美嘉攝,2020.12.17)

為了落實百瀚英語理念「Power English Help You Learn Easily」,融入情境式教學,特地安排老師指導學生練習防疫的英文,許哲豪強調,像「支持防疫」就是「Support epidemic prevention and control」,而「量額溫」就是「Check your temperature.」,另外「戴口罩」就是「Wear a mask.」、「勤洗手」就是「Wash your hands.」等。

除融入英語教學對照防疫相關詞彙之外,「百瀚英語」也對師生進行衛教,像休假時仍需落實勤洗手、注意呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣,以咳嗽禮節來說,即便戴口罩,打噴嚏時也應該用手肘遮住。百瀚英語創立於1998年,目前在全台擁有28間分校,盼幫助6-18歲全階段的孩子,邁向頂尖大學與海外名校。