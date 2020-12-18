防疫不鬆懈　補教業者推防疫英語教學

新冠肺炎全球確診案例已破7千萬大關，國內確診案例也已達7百多例，從12月1日開始，政府已公告八類場所必須配戴口罩，為呼籲學童家長「防疫不鬆懈」，知名連鎖英語補習班品牌「百瀚英語」，全國28家補習班今日同步再次進行衛教宣導，宣示全體同仁與學生，持續配合防疫。

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從12月1日開始，政府已公告八類場所必須配戴口罩，如違反《傳染病控制法》，將面臨新台幣3,000元至15,000元間的罰款，百瀚英語創辦人許哲豪指出，自疫情開始，均全面恪遵中央防疫指揮中心的各項規範，但防疫不能鬆懈，因此全體師生將再次自我檢視，全力做好防護措施。

▲補教業者呼籲學童家長，防疫不鬆懈，持續進行衛教宣導，配合防疫。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.17）

為了落實百瀚英語理念「Power English Help You Learn Easily」，融入情境式教學，特地安排老師指導學生練習防疫的英文，許哲豪強調，像「支持防疫」就是「Support epidemic prevention and control」，而「量額溫」就是「Check your temperature.」，另外「戴口罩」就是「Wear a mask.」、「勤洗手」就是「Wash your hands.」等。

除融入英語教學對照防疫相關詞彙之外，「百瀚英語」也對師生進行衛教，像休假時仍需落實勤洗手、注意呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，以咳嗽禮節來說，即便戴口罩，打噴嚏時也應該用手肘遮住。百瀚英語創立於1998年，目前在全台擁有28間分校，盼幫助6-18歲全階段的孩子，邁向頂尖大學與海外名校。