特企／最高CP值的Decanter　WWA 90分！

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特企／最高CP值的Decanter　WWA 90分！

本報訊

calendar_today2020-12-18 14:53:55

▲平價紅酒新選擇 金色羊駝可愛吸睛（圖／資料照片）
▲平價紅酒新選擇 金色羊駝可愛吸睛（圖／資料照片）
近日來，一隻活潑俏皮的金色羊駝帶著其獨有的奔放果香，衝出智利，席捲亞洲各國，更以黑馬姿態一舉拿下2020 Decanter 世界葡萄酒大賽90分及銀牌的優異成績。
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生活在智利得天獨厚自然環境下的羊駝，不僅僅是南美洲安第斯山脈的原生駱駝科動物，也是智利最具代表的物種之一。來自智利第二大葡萄酒出口集團VSPT的智利羊駝葡萄酒「Alpaca」，憑藉其高辨識度的金色logo與平易近人的口感，在進入日本市場的幾年內就迅速各大登上葡萄酒評比榜單，創下年銷量1,680萬瓶的瘋狂記錄，一舉成為日本市場進口量第一名的葡萄酒品牌。在南聯國際貿易股份有限公司的引進下，台灣消費者現在也可以用不到400元的親民價格在全台7-Eleven、全聯、家樂福等門市購買到這支性價比之王。
2019年，Alpaca智利羊駝帶著旗下最負盛名的葡萄品種：卡本內蘇維翁-美洛混釀（紅色瓶身）與美洛（藍色瓶身）進入台灣市場，讓消費者可以不傷荷包，就能輕鬆領略果味濃郁，架構嚴謹的智利風土特色。圓潤飽滿的口感，搭配濃郁莓果氣息，與巧克力香氣的尾韻，無論是日常搭餐或與朋友小聚，都是不可或缺的好選擇！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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