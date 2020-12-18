▲ 台灣馬自達「Hi MAZDA Santa」聖誕活動 替孩童溫馨送暖

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這是台灣馬自達將日本 Mazda 自 2003 年起於橫濱、東京以及廣島等地舉辦的「Santa Project」活動，首次延伸至台灣，希望將溫暖與歡笑也傳遞至台灣的偏鄉學校。
花蓮靜浦國小位於秀姑巒溪出海口的靜浦部落（Cawi'），阿美族語意指山坳裡的平地，又名太陽部落。因為地處偏鄉、資源長期不足導致人口嚴重外移，全校僅有十一名學生的靜浦國小，近年來藉由校內成立的光影偶戲團大放異彩，連續三年於全國學生創意戲劇比賽榮獲特優的卓越成績，以積極樂觀與勇於挑戰的精神恣意揮灑創作能量，在舞台上自信展現屬於太陽部落孩子們應有的驕傲。
台灣馬自達希望藉由「Hi MAZDA Santa」聖誕活動，以用心陪伴、互動鼓勵的方式，讓偏鄉的孩童們能感受到溫馨幸福的聖誕節日氛圍，流露出自信開心的笑容。當天活動中，由台灣馬自達員工自發組成的聖誕老人們與全校師生齊聚一堂，進行包含汽車紙模型製作、和平健康祈願風鈴與新年繪馬等日式手作活動，更在靜浦國小學生的示範操作下，共同完成光影偶戲的戲劇表演體驗，也在互動歡笑聲中看見孩童們臉上綻放出陽光般的燦笑。最後，由台灣馬自達員工駕駛著 Mazda 載著全校師生一同開心出遊，為溫馨的聖誕節活動留下了愉悅且難忘的美好回憶。此外，台灣馬自達也捐贈予校方所需的教育器材與設備等，為偏鄉學校的教育貢獻一臂之力。
如欲了解更多關於靜浦國小及 Mazda 企業社會責任的相關訊息，歡迎造訪追蹤以下網站：
- 花蓮縣靜浦國民小學網站
(http://www.zpps.hlc.edu.tw/)
- MAZDA全球企業社會責任官方網站
(https://www.mazda.com/en/csr/)
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