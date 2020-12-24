超跑停產後不該淪為孤兒! Porsche仍持續對Carrera GT進行教育訓練!

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Porsche Carrera GT可說是該品牌對上個世代超跑產品的極致詮釋，無論是5.7升的高轉V10自然進氣引擎，亦或可在3.9秒達到0-100 km/h加速的612匹超強輸出，以現今的標準看來仍是相當強悍的數據表現，不過隨著時代更迭，新一代的油電超跑918 Spyder推出後Carrera GT算是功成身退，不過對舊車款的售後服務仍是Porsche相當重視的一塊，在美國的維修訓練中心就有一輛Carrera GT仍作為技師的訓練教具，學習過程中已重複拆裝多達78次，對一款為數不多的限量跑車而言依舊投入龐大心力維護頗值得稱讚。
Bob Hamilton身為Porsche唯一可教授Carrera GT維修課程的講師，回憶起發表之初就將這部超跑從德國運上747貨機前往美國時的畫面仍歷歷在目，美國有三處技術人員培訓基地，但只有亞特蘭大訓練中心規劃有Carrera GT的訓練課程，每年都會從全國挑選6位菁英技師來此接受該車的專門課程，四天的課程中會對其進行詳細的拆卸與組裝，這麼多年下來這輛車的拆裝次數已多達78次，這也證明Porsche即便對於停產已久的產品仍維持應有的售後服務，只能說品牌強大不是沒有原因的阿!