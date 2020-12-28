【試駕】早買早享受，現主時買新年式Mazda CX-3最划算

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早買早享受晚買享優惠，這對許多商品如Mazda CX-3來說都相當適用，因應小型跨界休旅風潮，Mazda於2014年推出全新產品CX-3，並於2015年導入國內，若那時就入手的車主，至今已享受CX-3所給予的質感與駕馭樂趣已有5年之久。即使CX-3推出至今已有5年多時程，中間於2017年左右進行主要以配備升級的小改工程，如今市場如過江之鯽般推出各種小型跨界休旅車，採用Kodo魂動自然設計元素勾勒的CX-3，不僅經得起時間歷練，在面對對手新家族語彙其態勢依舊不顯老態過時。
此次新年式CX-3主要著重於配備提升，先前的羨定版則取消回復到以往頂級與旗艦版，除此之外還新增入門尊榮車型，至於本次試駕的旗艦版除已具備行人偵測功能的Advanced SCBS進階前行煞車輔助系統外，亦有SCBS-R倒車煞車輔助與DAA疲勞駕駛警示，然而除上述配備當然也MRCC全速域主動車距控制、盲點警示、車道偏移警示、RCTA後車警示等系統。
CX-3與其它對手相比雖有著較資深的上市時程，但內裝部分不得不稱讚Mazda設計功力，化繁為簡的格局不僅帶來放大空間視覺效果，簡約的設計也讓賞味期得以延長，此外精緻細膩的組裝與飾板用料，加上儀表平台與門板輔以麂皮鋪陳，進而讓整體有著相當高級氛圍。
雖然新年式CX-3並未在動力部分進行調整，但Mazda所訴求的人馬一體調校總是能讓人感到滿足，所搭載的2.0升自然進氣引擎雖無渦輪動力來得澎湃帶勁，但156hp/21kgm最大輸出也不會讓人失望，搭配六速手自排變速箱於起步開始就有著靈活輕快反應，線性順暢的輸出曲線也能隨著油門深淺輕易掌握，而2.0升排量於高速域加速力道延伸性也不易疲軟。
至於所說的人馬一體，這裡並非指CX-3有著如鋼砲般的俐落身手，所以沒有硬碰硬的制震處理，面對彎道也合乎慣性保有側傾，一切過程以最自然的方式呈現，然而此設定調校在兼顧乘坐舒適性之餘，於彎中也給予駕駛十足安心感。
新年式CX-3最大亮點除了具備上述SCBS-R倒車煞車輔助、DAA疲勞駕駛警示、 MRCC全速域主動車距控制、車道偏移警示、RCTA後車警示等系統，及擁有高級氛圍座艙等特性外，就是車價還比先前調降1萬元，此時不買更待何時。