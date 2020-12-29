元旦慢遊中市大里草湖溪　自行車道河畔風光之旅

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元旦慢遊中市大里草湖溪　自行車道河畔風光之旅

記者柳榮俊/台中報導

2020-12-29 11:25:16

元旦慢遊中市大里草湖溪　 自行車道河畔風光之旅
▲中市「草湖溪自行車道」，台中最新熱門景點(圖／觀旅局提供2020.12.29)
中市最美自行車道之一「草湖溪自行車道」，受到地方民眾喜愛，成為台中最新熱門景點，為完善草湖溪自行車道設施及打造草湖溪北岸自行車路網，市府觀光旅遊局持續展開第三期自行車道規劃，今年11月底完工，此次草湖溪自行車道特別規劃人車分道，綠色地坪為行人專用道，紅色地坪則為自行車道專用道，提供民眾更安全友善的騎乘環境。
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觀旅局表示，大里草湖溪自行車道第三期完成後，全長4.9公里，自行車道起點自大里區大峰橋，順著草湖溪騎乘，沿線可欣賞草湖溪畔風光，中途經過熱門打卡景點「愛心拱門意象」、「美群彩繪梅花鹿巷」、「塗城里社區公園」及「竹仔坑生態園區」等景點。
觀旅局長林筱淇強調，第三期自行車道特別規劃串接竹仔坑生態園區，以生態環境保育理念結合車道，提供民眾河岸景觀及生態的知性旅程，鼓勵來這裡騎乘的朋友們，不妨參加園區環保志工所舉辦的環境教育課程，體會環保與生態的重要性。

林筱淇表示，中市大里區除了富有自然生態環境外，亦是富有人文歷史氣息的地區，位於老街福興宮旁的「大里杙文化館」，原是日據時期大里杙保正集會所，外觀特殊美感獨具，館內有常駐志工分享在地的故事、鄉土民情，歷史對他們來說，已自然深植骨子裡。

位於「臺中軟體園區」的「Dali Art藝術廣場-大里東湖公園」，園區內的藝術廣場設有親子景點、可愛逗趣的裝置藝術，結合綠地及休憩設施，富有想像空間，成為民眾拍照打卡散步的熱門景點，建議大家可以從大里圖書館租借ibike，沿著臺3線往南騎，沿線騎經「臺中軟體園區」，於中興路一段路口左轉就會看到草湖溪自行車道的愛心意象，即可來趟草湖溪自行車道河畔風光之旅。
此外，擁有樸實樣貌的「大里老街」更有許多不容錯過的古早味特色小吃，如老街麵攤獨有的三角圓、米苔目、粉圓冰、豆花、肉圓及大麵羹等，而愛好花卉園藝的話，則可順遊已有三十多年歷史的「國光假日花市」，各種療癒系植物琳琅滿目，彷彿進入一座小型森林，大里區地貌豐富、生氣盎然，歡迎大家前來品味。
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