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Tesla又出狠招! 提供新購車主體驗全自動輔助駕駛功能3個月

Carture 車勢文化

2020-12-31 09:25:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
Tesla為了刺激年末買氣提供新購車主免費使用3個月的全自動輔助駕駛功能，照目前的進度來看今年在全球已售出超過18萬輛新車，離目標50萬輛僅剩一步之遙，透過這次的刺激方案可望打破歷年第四季的銷售紀錄!
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Tesla的老闆Elon Musk是一位顛覆傳統的創業家相信沒有人會懷疑，因此這家汽車品牌相較傳統車廠在行銷手法上更為靈活，常無預警地推出新服務或促銷活動來刺激買氣，好處是能快速反應在銷售表現並擴散品牌能見度，相反的已購買Tesla的車主常氣得牙癢癢，最近Tesla又想在年底衝一波銷量，打算提供新購車主3個月的全自駕輔助功能體驗，看能否達成今年在全球銷售達50萬輛的目標!
Tesla過去為了提升銷量曾免費提供車主使用超充功能，甚至大幅降價來吸引買氣，這次則為了打破歷年第四季的銷售目標，打算提供新購車主免費使用全自動輔助駕駛功能3個月，其內容包含依導航路線自駕、自動變換車道、自動停車、召喚、交通號誌辨識控制等項目，意味著啟動系統後車輛會依所設定的導航路線自動駛向目的地，過程中在高速公路可自動換道超越速度較慢的車輛，到了目的地閘道口也會自動駛出，自動停車則是可自行停入平行或垂直的空間，召喚則可在停車場內自動開至指定位置，交通號誌辨識則會依據號誌指示輔助車輛減速或停車，這套系統的售價約1萬美金，Tesla打算透過開放服務達到今年度全球銷售突破50萬輛的目標，但僅限可合法使用這套系統的國家。
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