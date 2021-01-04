特企／2021台灣家庭組成將現變動　改變你我生活

根據統計預估指出，2020年下半年開始「毛小孩」將正式取代「小小孩」，成為多數人家裡最小的成員。簡單說就是，全國貓狗總數，會超過15歲以下人類小孩的總人數，毛孩v.s小孩的生存戰要慢慢上演啦，電影裡，汪星人和喵星人總有一天會統治地球，從來都不是天方夜譚，是現在進行式！有業者就看準商機，推出「汪汪寶貝」全新網站，業者表示，usbaby優生集團旗下寵物精品品牌「汪汪寶貝」研究發現寵物與人的關係，從功能性轉換為人們情感寄託。隨著人與人之間疏離感加深，也使寵物成為了關係更親密的家人。因此，汪汪寶貝在2021年品牌升級，除了年輕化的訴求，更宣告：「寵物即是家人」、「汪汪寶貝 遇見你真好」的品牌理念，也重新定義汪汪寶貝不僅限於狗，包含貓及其他任何寵物只要是真心情感交流，都是最親密的家人。另外，更延續集團優勢以嬰幼兒高規格等級來開發適合毛孩們的安心商品，例如:汪汪寶貝草本沐浴精系列，天然溫和，12種有害物質不添加，有效對抗7種臭味來源，並符合多項國際安全標準及有機認證，讓毛孩爸媽能更加安心地寵愛毛孩。業者指出，隨著官網改版全新上線，除了推出抽免費一年份洗毛精的抽獎活動，也同時不定期舉辦會員獨享-周三汪汪購GOGO會員日！汪汪寶貝寵愛粉絲無極限！

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現階段，台灣不只面臨到「超高齡社會」，同時也是「超單身社會」，因孤單寂寞覺得冷，而延伸出來的陪伴需求，寵物就成為伴侶與子女的最佳替代品，牠們的永遠忠誠和永遠賣萌，讓身為人類的我們，打從心底將貓狗當成自己的孩子般看待。業者表示，為了因應國際化，汪汪寶貝發表全新CIS識別，品牌LOGO也由中文版[汪汪寶貝]升級為[WOWWOWBABY]，除了更加滿足跨境粉絲的需求，也積極和各界優秀設計師跨界合作，讓汪汪寶貝升級版，成為兼具功能性及時尚潮流的寵物精品全新代表，也獲得千萬粉絲部落客的口碑推薦。新品牌識別「WOW」也有「哇令人驚豔的意思」，也符合年輕世代熟悉的EMOJI網路語言。汪汪寶貝同時還推出「寵粉5連發」多項官網開幕活動，和毛孩爸媽一同給毛小孩最心底的呵護與關懷！

在面對台灣低所得、高房價、高學費及高生活經濟壓力下，有網友就指出，養一個小孩從小到大學畢業，最少要破200萬，但養一個毛小孩，如在不含醫藥費的情況下，大概25-30萬左右，這讓網友直呼，「真的差了快七倍!」且毛小孩還能永遠忠誠和愛萌，因此，許多人選擇不生小孩但願意養毛小孩。業者表示，汪汪寶貝為了回饋粉絲的支持，將不定期舉辦品牌活動。粉絲只需要多多參與和小編簡單互動，即有機會獲得神秘驚喜的汪汪寶貝寵物精品好禮。例如日前舉辦留言抽獎活動，獎品價值高達2200元 !