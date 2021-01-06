▲ VWCV T6.1 Multivan 三車型 225.8 萬起 星宇航空助陣發表

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全新 T6.1 Multivan 不僅承襲福斯新世代家族專屬風格的設計外觀，水箱罩採用多幅式鍍鉻橫條樣式，配置全新 LED 燈組，並搭載光感應自動啟閉頭燈裝置（附返家/離家延遲照明功能）等。T6.1 Multivan 全車系提供 10 款車色選擇，包含香草白、璀璨銀、鏡色灰、漠地棕、古銅金、鋼琴紅、星空藍、珍珠黑、以及兩款特殊雙色烤漆：漠地棕/ 珍珠黑以及璀璨銀/鏡色灰。
T6.1 Multivan 內裝全車系搭載新世代 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控螢幕音響主機，同時整合先進的手勢操作功能、並連結智慧型手機，智慧生活再升級。同時，在排檔座右側設有 USB Type-C 插槽，便利車主快速充電。並於 Highline 以上之車型標配 10.25 吋 Active Info Display 全邏輯數位儀表板，能夠自由切換多種數位顯示模式，大幅提升駕駛資訊讀取辨識度與實用性。
T6.1 Multivan 完整 7 人座座椅配置採用 2-2-3 設計，第二排雙獨立座椅具備前後滑移以及椅背角度可調機能，並可直接進行 180 度旋轉，與同樣可前後滑移之第三排座椅形成對坐空間，搭配全車系標配之多功能摺疊桌。Highline 車型再升級標配雙色真皮座椅。
優異乘坐機能與使用變化之外，T6.1 Multivan 最具代表性的無段調整滑軌，更是空間靈活調度的優勢。二、三排座椅無須椅背傾倒即可前後滑移，同時兼顧乘坐需要與行李廂空間，搭配全車系標配的電動尾門。
「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」
T6.1 Multivan 全車系皆搭載全速域ACC主動式車距調節巡航系統。同時配置 Front Assist車前碰撞預警系統（含 AEB自動輔助緊急煞車功能及前方行人監控偵測）、並搭載 Side Assist車側盲點警示系統、RTA後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能），Cross Wind Assist側風穩定輔助系統。不僅如此，於 Highline 車型首度搭載 Lane Assist車道維持及偏移警示系統（含修正輔助功能），當車輛時速高於 60 公里會啟動，輔助駕駛維持於車道內，提高駕駛與乘員安全。並配置 Light Assist 遠光燈輔助系統，當車速超過 60km/h 並行經較暗的道路時，遠光燈會自動切換，增加夜間行車安全，同時偵測對向來車自動切換近光燈，避免影響前方車輛駕駛眩光。甚至標配 Park Assist 自動停車輔助系統（OPS360車側停車導引系統），不論是倒車入庫或路邊停車，可透過超音波感應器偵測停車空間輕鬆停車。
再加上全車系標配 MCB 二次碰撞預煞系統、ESP電子行車穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、TCS循跡控制系統，以及ASR加速循跡控制系統、陡坡起步輔助與安全輔助氣囊等多項主被動安全配備。T6.1 車系在 Euro NCAP（The European New Car Assessment Programme，歐盟新車安全評鑑協會）商用車評測，於所有評測共 19 款輕型商用車中，榮獲最高分金獎的肯定。
兼具低油耗及沈穩舒適
在動力科技上，全新 T6.1 Multivan 皆採用直列四汽缸 TDI 柴油雙渦輪增壓引擎，具備 199 匹最大馬力與 45.9 公斤米最高扭力，並搭配 7 速雙離合器自手排變速箱，在平均油耗上皆獲得 1 級能源效率肯定。此外，T6.1 Multivan Highline 4MOTION 四輪驅動系統能提供優秀的循跡性及方向穩定性。全車系皆搭載 DCC 主動式懸吊控制系統，提供不同的車輛動態表現，駕駛可透過中控台切換標準、節能、舒適與運動四種模式，方向盤轉向輔助力道、懸吊反應、變速箱換檔轉速與模式按照需求自動轉換。
即日起至一月底止，凡掛牌 T6.1 Multivan 全車型，即可享 60,000 公里免費保養。想要了解更多產品資訊，請洽全台各展間展示中心，福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。
T6.1 Multivan全車系建議售價：
T6.1 Multivan Comfortline 建議售價：新台幣 225.8萬
T6.1 Multivan Highline 建議售價：新台幣 259.8萬
T6.1 Multivan Highline 4MOTION 建議售價：新台幣 279.8萬