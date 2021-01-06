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VWCV T6.1 Multivan 三車型 225.8 萬起 星宇航空助陣發表

2GameSome - 有車賞

2021-01-06 18:25:01

VWCV T6.1 Multivan 三車型 225.8 萬起 星宇航空助陣發表
▲ VWCV T6.1 Multivan 三車型 225.8 萬起 星宇航空助陣發表
福斯商旅全新 T6.1 Multivan 正式登場，並首度與航空公司- 星宇航空攜手跨界合作，打造史上最「高」記者會。此次台灣福斯商旅在國內市場共推出 T6.1 Multivan 三種車款規格：Comfortline、Highline、Highline 4MOTION。
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台灣福斯商旅總裁 Julia Wu 巫詩棻與星宇航空董事長 張國煒一同出席今日全新 T6.1 Multivan 上市記者會。
台灣福斯商旅總裁 Julia Wu 巫詩棻與星宇航空董事長 張國煒一同出席今日全新 T6.1 Multivan 上市記者會。
全新 T6.1 Multivan 不僅承襲福斯新世代家族專屬風格的設計外觀，水箱罩採用多幅式鍍鉻橫條樣式，配置全新 LED 燈組，並搭載光感應自動啟閉頭燈裝置（附返家/離家延遲照明功能）等。T6.1 Multivan 全車系提供 10 款車色選擇，包含香草白、璀璨銀、鏡色灰、漠地棕、古銅金、鋼琴紅、星空藍、珍珠黑、以及兩款特殊雙色烤漆：漠地棕/ 珍珠黑以及璀璨銀/鏡色灰。
T6.1 Multivan 內裝全車系搭載新世代 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控螢幕音響主機，同時整合先進的手勢操作功能、並連結智慧型手機，智慧生活再升級。同時，在排檔座右側設有 USB Type-C 插槽，便利車主快速充電。並於 Highline 以上之車型標配 10.25 吋 Active Info Display 全邏輯數位儀表板，能夠自由切換多種數位顯示模式，大幅提升駕駛資訊讀取辨識度與實用性。

Active Info Display全邏輯數位化儀表。
Active Info Display全邏輯數位化儀表。
Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控螢幕音響主機。
Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控螢幕音響主機。
T6.1 Multivan 完整 7 人座座椅配置採用 2-2-3 設計，第二排雙獨立座椅具備前後滑移以及椅背角度可調機能，並可直接進行 180 度旋轉，與同樣可前後滑移之第三排座椅形成對坐空間，搭配全車系標配之多功能摺疊桌。Highline 車型再升級標配雙色真皮座椅。

豪華五人對坐座艙。
豪華五人對坐座艙。
優異乘坐機能與使用變化之外，T6.1 Multivan 最具代表性的無段調整滑軌，更是空間靈活調度的優勢。二、三排座椅無須椅背傾倒即可前後滑移，同時兼顧乘坐需要與行李廂空間，搭配全車系標配的電動尾門。

7人座椅配置 (2-2-3)。
7人座椅配置 (2-2-3)。
IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」

T6.1 Multivan 全車系皆搭載全速域ACC主動式車距調節巡航系統。同時配置 Front Assist車前碰撞預警系統（含 AEB自動輔助緊急煞車功能及前方行人監控偵測）、並搭載 Side Assist車側盲點警示系統、RTA後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能），Cross Wind Assist側風穩定輔助系統。不僅如此，於 Highline 車型首度搭載 Lane Assist車道維持及偏移警示系統（含修正輔助功能），當車輛時速高於 60 公里會啟動，輔助駕駛維持於車道內，提高駕駛與乘員安全。並配置 Light Assist 遠光燈輔助系統，當車速超過 60km/h 並行經較暗的道路時，遠光燈會自動切換，增加夜間行車安全，同時偵測對向來車自動切換近光燈，避免影響前方車輛駕駛眩光。甚至標配 Park Assist 自動停車輔助系統（OPS360車側停車導引系統），不論是倒車入庫或路邊停車，可透過超音波感應器偵測停車空間輕鬆停車。

ACC 主動式車距調節巡航系統。
ACC 主動式車距調節巡航系統。
PDC 停車導引系統 (前後)。
PDC 停車導引系統 (前後)。
RTA 後方橫向車流警示系統 (含煞車輔助功能)。
RTA 後方橫向車流警示系統 (含煞車輔助功能)。
Rear Assist 顯影式停車導引系統。
Rear Assist 顯影式停車導引系統。
再加上全車系標配 MCB 二次碰撞預煞系統、ESP電子行車穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、TCS循跡控制系統，以及ASR加速循跡控制系統、陡坡起步輔助與安全輔助氣囊等多項主被動安全配備。T6.1 車系在 Euro NCAP（The European New Car Assessment Programme，歐盟新車安全評鑑協會）商用車評測，於所有評測共 19 款輕型商用車中，榮獲最高分金獎的肯定。

MCB 二次碰撞預煞系統。
MCB 二次碰撞預煞系統。
兼具低油耗及沈穩舒適

在動力科技上，全新 T6.1 Multivan 皆採用直列四汽缸 TDI 柴油雙渦輪增壓引擎，具備 199 匹最大馬力與 45.9 公斤米最高扭力，並搭配 7 速雙離合器自手排變速箱，在平均油耗上皆獲得 1 級能源效率肯定。此外，T6.1 Multivan Highline 4MOTION 四輪驅動系統能提供優秀的循跡性及方向穩定性。全車系皆搭載 DCC 主動式懸吊控制系統，提供不同的車輛動態表現，駕駛可透過中控台切換標準、節能、舒適與運動四種模式，方向盤轉向輔助力道、懸吊反應、變速箱換檔轉速與模式按照需求自動轉換。

4 MOTION四輪驅動。
4 MOTION四輪驅動。
DCC 動態懸吊控制系統。
DCC 動態懸吊控制系統。
即日起至一月底止，凡掛牌 T6.1 Multivan 全車型，即可享 60,000 公里免費保養。想要了解更多產品資訊，請洽全台各展間展示中心，福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。

圖左至右：台灣福斯商旅 售後服務處長 Lance Lin林黎烈、台灣福斯商旅銷售處長 Long Chen 陳顯隆、台灣福斯商旅總裁 Julia Wu 巫詩棻、台灣福斯商旅行銷處長 Victor Ting 丁維翰。
圖左至右：台灣福斯商旅 售後服務處長 Lance Lin林黎烈、台灣福斯商旅銷售處長 Long Chen 陳顯隆、台灣福斯商旅總裁 Julia Wu 巫詩棻、台灣福斯商旅行銷處長 Victor Ting 丁維翰。
T6.1 Multivan全車系建議售價

T6.1 Multivan Comfortline 建議售價：新台幣 225.8萬

T6.1 Multivan Highline 建議售價：新台幣 259.8萬
T6.1 Multivan Highline 4MOTION 建議售價：新台幣 279.8萬
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