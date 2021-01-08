名家論壇》李兆立／台灣高房價的本質

「各都多數為30點多%，剛跨過合理負擔門檻，本質上不至於太嚴重，但不希望炒風繼續向上，越來越重，如台中、彰化均從3成水位，到後來分別增為39%、36%，都不是好事情；當然（房價負擔）不是低到很低就一定好，而在合理水位底下，房價上漲跟所得能同步增加，其實大家雨露均霑會比較好。」
首先，房屋「貸款負擔率」高過30%，到底是什麼概念？
依照內政部營建署提供的定義，貸款負擔率是「房貸 ÷ 可支配所得」的中位數，也就是一家人的收入在扣除稅金、社會保險保費後，有超過三成要花在房貸上面。
以全國為例，可支配所得的中位數每月是7.5萬，而貸款負擔率是36.76%，換算後為每月要付2.8萬的房貸，剩下4.7萬要支應全家的飲食、交通、教育等費用，當然相當吃緊。台北平均賺得多，但房貸更恐怖，算下來只剩4萬，還要在全國物價最高的地方生活，當然苦不堪言。
重點是，這個「30%是合理負擔」的標準還是內政部自己訂的，但全國忍受超過30%的「不合理房貸」已經好幾年，雙北更是將近60%和50%的「超不合理狀態」。從本質上來看，台灣的高房價問題就是糟透了。
更糟糕的是，去年疫情期間因為熱錢湧入炒作房市，政府又未超前部署，導致房價應聲上漲，貸款負擔率從原本的僅三都超過30%，最新統計變成六都都超過了，完全是個「沒有最糟，只有更糟」的狀態，實在跟花次長那句「並不嚴重」相去甚遠。
其次，除了貸款負擔率，其他房價指標同樣持續惡化中，民進黨對高房價問題的描述方式，卻變得輕描淡寫，讓人憂心。
2014年5月，當時民進黨智庫「土地與住宅小組召集人」花敬群到中常會報告，會後的民進黨新聞稿是這樣說的：
「長期以來，台灣土地與住宅制度不健全，缺乏合宜的法令和政策，以致不動產的投機和炒作盛行，人民飽受高房價之苦。
台北市房價所得比高達15倍，全球最高；全國平均9倍，也大幅超過國際一般認定的3到4倍的標準。
住宅市場的失靈，除了造成國內投資的錯置，抑制民間消費，更使青年和經濟弱勢者買不起房子，這是不容政府輕忽的重大國家課題。」
上面這些描述，我們真的每一個字都同意，實在是很精準地診斷了高房價問題。然而，當時描述的問題，六年後得到「本質上」的改善了嗎？
上面寫的房價所得比，依照2020年的最新統計，全國依舊破9，台北依舊破15，再加上六都的貸款負擔率全部衝破30%，無論是一般民眾的主觀感受，或是政府統計的客觀數字，答案應該是一樣的，就是高房價的嚴重問題本質上並未改善。
結果，當我們質疑政府並未正視高房價問題時，花次長卻回應說政府已經「超前部署」，我們就檢視一下，過去蔡總統和政府所承諾的「制度改革」實現了多少：
第一，2018年就該通過的「實價登錄2.0」 ，先是在2019年弄了個「實價登錄 0.5」，最後拖到房價在疫情期間飆漲後，才肯三讀通過。
畢竟，法案至少有通過，我們還是予以肯定。然而，針對房市資訊透明化，其實還有「更清楚透明的房價指標」、「租屋市場實價登錄」及「全國各區的空屋、囤屋統計」等面向要努力，希望政府能加快腳步，別再等下一個飆漲出現才要動起來。
第二，四年前承諾推動的「房屋持有稅」改革，到現在還只肯說「再研議」，實質推動遙遙無期。
台灣房屋持有稅過低，已經是居住正義的考古題，但畢竟沉痾過深，因此我們以「最不公義、跟炒作最有關、只涉及4%的囤房大戶」的囤房稅為目標，先完成「自住輕稅，囤屋重稅」，再進一步全面檢討稅基和課稅機制。
再怎麼循序漸進，總要跨出第一步，請問蔡政府打算還要研議多久？
第三，同樣是四年前承諾的「社會住宅」8年20萬戶，其中8萬戶的「包租代管」僅1.1萬戶，完成度13.7%，剩下三年要如何完成剩下的86.3%，我們尚未看到政府提出有效對策。
房東們之所以不願意納管，關鍵就是「稅」。一方面不想被追繳「所得稅」，二方面也缺乏「空置即囤房，出租就減免」的囤房稅設計，以至於房東還是拒絕申報，租屋市場依舊一片黑數。
換句話說，要改善租屋黑數，還是要從稅制改革著手，政府卻一再拖延，耽誤的不只是屯房問題，租屋問題同樣被無限期擱置，包租代管恐怕面臨跳票。
總結一下，台灣的高房價問題本質上依舊相當嚴重，而且越來越嚴重。民進黨當初承諾的制度改革多數尚未完成，對疫情期間的房價飆漲，事先也缺乏任何超前部署，導致國內投資繼續錯置，民間消費繼續抑制，青年和經濟弱勢者繼續買不起房子。
因此，手握公權力的政府高官，如果真心認為「不希望炒風繼續向上，越來越重」，那麼最該做的是誠實面對問題，而非粉飾太平，更不該大罵指出問題的在野黨是蟑螂。
你的心是肉做的，長期忍受高房價之苦的一般民眾們，更是。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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