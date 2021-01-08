▲ 【影】2021 全球第一場賽事！達卡拉力賽征戰沙烏地阿拉伯沙漠

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截至今天，賽況總覽：
第二階段從 Bisha 到 Wadi Ad-Dawasir 首次路線登上沙丘，並以 457 公里的時速展開比賽，豐富的地形變化對排行榜產生了巨大影響。
第二階段（Stage 2）的汽車類別冠軍由曾拿下達卡拉力賽的三屆冠軍 Nasser Al-Attiyah 奪下，現年 50 歲的 Al-Attiyah 雖然開局有落後一些時間，但第二階段則有平穩的表現，距離 13 屆達卡拉力賽冠軍 Peterhansel 落後 9 分 14 秒；卡車類別中，Dmitry Sotnikov 在當天以 4 分 17 秒的成績擴大優勢；小型汽車類別中的領先者，來自智利的 Francisco Lopez Contardo 目前排名第一， Red Bull 少年越野車隊車手 Seth Quintero、Mitch Guthrie Jr.，和 DTM/WRX 明星 MattiasEkström 一起順利完賽；自行車類別由 Joan Barreda Bort 拿下領先，令人意外的是，前自行車冠軍 Toby Price、Sam Sunderland 和 Matthias Walkner 都未拿下好成績，Sunderland 補充道：「在這條新路線要完美行駛是不容易的，這裡有太多的峽谷，如果錯過正確的峽谷入口30米，您就會落入錯誤的路線。」
第三階段（Stage 3）這場比賽路線長達 403 公里，車隊們穿越了空曠的險峻沙丘。
汽車類別再度由 Nasser Al-Attiyah 獲得優勝，然而來自法國的 Stéphane Peterhansel 仍保持總體領先；兩屆自行車類別冠軍 Toby Price 揮別上一場賽事的不如意，順利取得了第三階段的勝利，這次的成績使他與冠軍 Skyler Howes 差距不到兩分鐘；俄羅斯車手 Dmitry Sotnikov 保持在卡車類別的領先優勢，他分享道：「在達卡拉力賽，導航一直是一項很大的挑戰，我們一直非常注意尋找正確的方向，並檢查道路是否有陷阱。到目前為止，我們的策略持續發揮作用。」智利車手 Lopez Contardo 再次奪得小型汽車類別冠軍，Red Bull 少年越野車隊車手 Seth Quintero 和 Mitch Guthrie Jr 也成功擠列前十名，45 歲的 Lopez 表示：「路途非常艱難，我們遇到了爆胎，好在我的副駕駛的航行中表現出色，讓我們能夠快速到達終點線。」
第四階段（Stage 4）Sotnikov 繼續保持卡車類領先地位，Qatari 則縮小了汽車類別的差距。
汽車類別，Nasser Al-Attiyah 第三度拿下勝利的同時，成功將 Stéphane Peterhansel 的領先優勢縮短到 5 分鐘內；在自行車類別，Sam Sunderland 是 Red Bull KTM Factory Racing 車隊裡排名最佳的車手，相較該階段冠軍 Joan Barreda 落後 10 分鐘；卡車類別由 Dmitry Sotnikov 以超過 25 分鐘的優勢結束了比賽；Chaleco Lopez 繼續與 Seth Quintero 佔據小型汽車類別的領先排名，Red Bull 少年越野車隊車手 Mitch Guthrie Jr 雖然持續被削弱優勢，但仍展望第五階段，堅持表示：「明天我們會更拼盡全力！」
第四階段（Stage 4）後的整體排名
Car
1. Stéphane Peterhansel (FRA) X-Raid Mini 13h15m12s
2. Nasser Al-Attiyah (QAT) Toyota Gazoo +00h04m58s
3. Carlos Sainz (ESP) X-Raid Mini +00h36m19s
Bike
1. Xavier de Soultrait (FRA) Husqvarna 15h00m25s
2. Joan Barreda Bort (ESP) Honda +00h00m15s
3. Ross Branch (BWA) Yamaha +00h05m24s
Truck
1. Dmitry Sotnikov (RUS) Kamaz Master 14h45m58s
2. Martin Macick (CZE) Iveco +00h26m22s
3. Anton Shibalov (RUS) Kamaz Master +00h26m57s
Lightweight vehicle
1. Francisco Lopez Contardo (CHL) Can-Am 16h38m57s
2. Aron Domzala (POL) Can-Am +00h03m18s
3. Austin Jones (USA) Can-Am +00h07m11s
後續賽程，敬請鎖定
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