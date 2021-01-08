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好動又任性，Ford Focus Active 跨界雙車型 90 萬有找

2GameSome - 有車賞

2021-01-08 17:25:01

好動又任性，Ford Focus Active 跨界雙車型 90 萬有找
▲ 好動又任性，Ford Focus Active 跨界雙車型 90 萬有找
Ford Focus Active 中型跨界休旅正式上市，提供 EcoBoost®182好動版與 EcoBoost®182任性版雙車型，建議售價分別為 83.9 萬與 89.9 萬。
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Ford Focus Active 中型跨界休旅於今日（18）正式上市。
Ford Focus Active 中型跨界休旅於今日（18）正式上市。
Ford Focus Active 兼容歐系美學與跨界機能，擁有媲美豪華中型跨界休旅車相同的車格設定，提供符合台灣市場最適切車身尺寸與最出色車室空間；Ford 德國原廠更針對 Active 設定專屬後獨立式多連桿懸吊系統，同時搭配 163mm 離地高度與多達五種的動態行車模式切換系統。符合美國工程師協會（SAE）定義之 Level 2自動駕駛科技的 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統及多項便捷科技配備，亦滿足消費者對於先進科技安全的需求。
此次 Ford 特別邀請金獎影后林依晨再續前緣，擔任 Ford Focus Active 形象代言人，並於新車上市發表會親臨現場，帶來全新「迷路」微電影廣告首播。

Ford Focus Active 採用歐系美學設計，並融合越野元素，打造流線時尚的跨界扮相，前臉以 Active 專屬霧黑稜格水箱護罩，搭配 Active 專屬 LED 前霧燈組設計與 Active 專屬高抗磨運動套件（包含前後下擾流／四輪拱處／側裙），以及 Active 專屬運動車頂架。車身足踏 Active 五幅雙色切削鋁圈與 Goodyear EfficientGrip Performance 輪胎，帶來兼顧市區舒適靜謐體驗，以及郊區濕地抓地力的優異表現。

內裝部分亦延續歐系顯而易見的跨界風格，雙側前門與儀錶板流暢銜接，結合 Active 專屬標誌座椅（任性版搭載駕駛座 8 向電動座椅）、躍動藍座椅縫線、躍動藍車門內飾板。

車內空間與適切車身尺寸

基於 Ford 新世代 C2 平台所開發的新車型， Ford Focus Active 具備中型車尺碼之 2,700mm 軸距，創造同級最出色的車室空間，同時維持最適切台灣道路環境的車身尺碼，其中跨界休旅的車格，則賦予 Ford Focus Active 更高的駕駛坐姿，提供更寬廣的駕駛視野，後座乘客也享有更便捷的上下車體驗。

多元地形能力搭載獨立多連桿後懸吊

Ford Focus Active 採用德國 Ford 原廠專屬調校多連桿後獨立懸吊，於前後控制臂轉向座採用新設計，使用新調校減震筒與簧圈，將其行程加高並優化參數，延續 Ford Focus 車系操控本質的同時，帶來更優異的乘坐舒適性（前懸提高 40mm／後懸提高 44mm），其離地高度增加至 163mm，搭配後獨立式懸吊系統。

Ford Focus Active 亦具備同級唯一的多地形處理能力，透過調整動力輸出、變速箱、巡航系統，以及轉向及空調系統，提供標準／省油／運動／防滑／簡陋（非鋪裝）路面等多達 5 種的多元地形動態行車模式；其中防滑模式適用於摩擦係數不一之各種道路，如台灣郊區常見路段部分積水、高山結霜、積雪、雨後泥濘、郊區草地、海邊石礫與卵石，而簡陋（非鋪裝）路面模式則可確保車輛於表層軟質（沙／雪／濕泥），且崎嶇不平之路段時行車動態表現穩定。

渦輪動力與一級能源效率

Ford Focus Active 搭載同級第一 EcoBoost®182渦輪增壓汽油引擎，結合 SelectShiftTM八速手自排變速箱，以同級第一動能輸出的 182ps、24.5kg-m 的強效動力，同時擁有 16.4km / L 的一級油耗表現，搭配 E-Shifter 電子排擋旋扭、方向盤換檔撥片。

標配 Level 2 等級自動駕駛科技

Ford Focus Active 搭載 Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的 Level 2 自動駕駛，包含領先同級車款導入之 iACC 智慧型定速巡航調節系統（任性版專屬），以及在 0-200km/h 內可作動的 ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、LCA車道導正輔助系統（Lane-Centering Assist）、PCA前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB全速域輔助煞停系統（附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA 閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR道路標誌識別輔助系統等，帶來全面的智慧安全科技體驗，結合標配 6 具 SRS輔助氣囊及超高強度硼鋼車身結構。

豐富車載娛樂

Ford Focus Active 擁有高科技含量內裝配備，全車系標配 8 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕，並支援 Apple CarPlay™ 及 Android Auto™系統，以及緊急通訊救援系統等便捷功能，讓用車人更便利安全地與娛樂通訊生活保持無縫接軌與全時連線，並提供 Qi無線充電面板滿足智慧生活所需；HUD智慧型抬頭顯示器則為駕駛帶來目不離路的從容駕馭姿態。此外，更配置丹麥皇室御用 B&O重低音環艙音響系統，搭載 9 支環艙劇院揚聲器及 1 支重低音喇叭（含擴大機及等化器系統），675W功率輸出。

一月底前下訂享早鳥優惠禮

Ford Focus Active 即日起至 1 月 31 日止，訂購任一車型，即可享優惠價 29,900元加購 Active專屬 Thule 車頂旅行箱組（市價 49,700 元）。

Ford Focus Active

EcoBoost®182好動版

EcoBoost®182任性版

83.9

89.9

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