▲ 好動又任性，Ford Focus Active 跨界雙車型 90 萬有找

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Ford Focus Active 中型跨界休旅於今日（18）正式上市。

× Ford Focus Active 中型跨界休旅於今日（18）正式上市。

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車內空間與適切車身尺寸

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多元地形能力

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搭載獨立多連桿後懸吊

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渦輪動力與一級能源效率

Ford Focus Active 搭載同級第一 EcoBoost®182渦輪增壓汽油引擎，結合 SelectShiftTM八速手自排變速箱，以同級第一動能輸出的 182ps、24.5kg-m 的強效動力，同時擁有 16.4km / L 的一級油耗表現，搭配 E-Shifter 電子排擋旋扭、方向盤換檔撥片。



標配 Level 2 等級自動駕駛科技





Ford Focus Active 搭載 Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的 Level 2 自動駕駛，包含領先同級車款導入之 iACC 智慧型定速巡航調節系統（任性版專屬），以及在 0-200km/h 內可作動的 ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、LCA車道導正輔助系統（Lane-Centering Assist）、PCA前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB全速域輔助煞停系統（附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA 閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR道路標誌識別輔助系統等，帶來全面的智慧安全科技體驗，結合標配 6 具 SRS輔助氣囊及超高強度硼鋼車身結構。





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豐富車載娛樂

一月底前下訂享早鳥優惠禮

Ford Focus Active 即日起至 1 月 31 日止，訂購任一車型，即可享優惠價 29,900元加購 Active專屬 Thule 車頂旅行箱組（市價 49,700 元）。



