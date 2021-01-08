▲ 好動又任性，Ford Focus Active 跨界雙車型 90 萬有找

Ford Focus Active 採用歐系美學設計，並融合越野元素，打造流線時尚的跨界扮相，前臉以 Active 專屬霧黑稜格水箱護罩，搭配 Active 專屬 LED 前霧燈組設計與 Active 專屬高抗磨運動套件（包含前後下擾流／四輪拱處／側裙），以及 Active 專屬運動車頂架。車身足踏 Active 五幅雙色切削鋁圈與 Goodyear EfficientGrip Performance 輪胎，帶來兼顧市區舒適靜謐體驗，以及郊區濕地抓地力的優異表現。
基於 Ford 新世代 C2 平台所開發的新車型， Ford Focus Active 具備中型車尺碼之 2,700mm 軸距，創造同級最出色的車室空間，同時維持最適切台灣道路環境的車身尺碼，其中跨界休旅的車格，則賦予 Ford Focus Active 更高的駕駛坐姿，提供更寬廣的駕駛視野，後座乘客也享有更便捷的上下車體驗。
Ford Focus Active 採用德國 Ford 原廠專屬調校多連桿後獨立懸吊，於前後控制臂轉向座採用新設計，使用新調校減震筒與簧圈，將其行程加高並優化參數，延續 Ford Focus 車系操控本質的同時，帶來更優異的乘坐舒適性（前懸提高 40mm／後懸提高 44mm），其離地高度增加至 163mm，搭配後獨立式懸吊系統。
Ford Focus Active 亦具備同級唯一的多地形處理能力，透過調整動力輸出、變速箱、巡航系統，以及轉向及空調系統，提供標準／省油／運動／防滑／簡陋（非鋪裝）路面等多達 5 種的多元地形動態行車模式；其中防滑模式適用於摩擦係數不一之各種道路，如台灣郊區常見路段部分積水、高山結霜、積雪、雨後泥濘、郊區草地、海邊石礫與卵石，而簡陋（非鋪裝）路面模式則可確保車輛於表層軟質（沙／雪／濕泥），且崎嶇不平之路段時行車動態表現穩定。
Ford Focus Active 搭載同級第一 EcoBoost®182渦輪增壓汽油引擎，結合 SelectShiftTM八速手自排變速箱，以同級第一動能輸出的 182ps、24.5kg-m 的強效動力，同時擁有 16.4km / L 的一級油耗表現，搭配 E-Shifter 電子排擋旋扭、方向盤換檔撥片。
標配 Level 2 等級自動駕駛科技
Ford Focus Active 搭載 Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的 Level 2 自動駕駛，包含領先同級車款導入之 iACC 智慧型定速巡航調節系統（任性版專屬），以及在 0-200km/h 內可作動的 ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、LCA車道導正輔助系統（Lane-Centering Assist）、PCA前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB全速域輔助煞停系統（附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA 閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR道路標誌識別輔助系統等，帶來全面的智慧安全科技體驗，結合標配 6 具 SRS輔助氣囊及超高強度硼鋼車身結構。
Ford Focus Active 擁有高科技含量內裝配備，全車系標配 8 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕，並支援 Apple CarPlay™ 及 Android Auto™系統，以及緊急通訊救援系統等便捷功能，讓用車人更便利安全地與娛樂通訊生活保持無縫接軌與全時連線，並提供 Qi無線充電面板滿足智慧生活所需；HUD智慧型抬頭顯示器則為駕駛帶來目不離路的從容駕馭姿態。此外，更配置丹麥皇室御用 B&O重低音環艙音響系統，搭載 9 支環艙劇院揚聲器及 1 支重低音喇叭（含擴大機及等化器系統），675W功率輸出。
一月底前下訂享早鳥優惠禮
Ford Focus Active 即日起至 1 月 31 日止，訂購任一車型，即可享優惠價 29,900元加購 Active專屬 Thule 車頂旅行箱組（市價 49,700 元）。
Ford Focus Active
EcoBoost®182好動版
EcoBoost®182任性版
83.9萬
89.9萬