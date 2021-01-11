特企／《消失的情人節》演員金馬後首度合體　與粉絲同歡

擅長融合奇幻與溫馨風格的喜劇大師陳玉勳導演，以《消失的情人節》風光拿下第57屆金馬獎最佳劇情長片、最佳導演等五項大獎，成為最大贏家也收服了無數粉絲的心。影迷們等待許久的《消失的情人節》藍光和DVD珍藏版在聖誕節已正式發行，發行商得利影視特別情商導演以及男女主角挪出空檔與影迷們會面，今日(1/9)下午於蔦屋書店信義店舉辦了首場也是絕後的藍光BD/DVD簽名會，勳導偕同劉冠廷、李霈瑜(大霈)連袂出席，和粉絲們暢談《消失的情人節》劇中的慢靈魂情懷，恰好和現在實體影音產品的老派溫度相互映照，以為不會再面對這部片Q&A問答的勳導，更為了影迷們耐心一一作答，三位影人也卯足全力將現場所有粉絲的珍藏版都簽好簽滿，個個帶著滿足的心回家。

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《消失的情人節》是國內少見的優異喜劇作品，透過男女主角不同觀點，讓故事慢慢變得完整起來。女主角總是搶快，男主角總是慢半拍的設定，也在電影的每個小細節裡，有著幽默風趣的呈現。藍光BD和DVD珍藏版中收錄了導演帶著冠廷、大霈的隨片講評，揭露每一幕拍攝背後的甘苦談和不為人知，也提到本劇復古卻時興的「慢生活」精神，例如到郵局寄信這樣的舉動，對比數位時代改用LINE和IG的速食告白，阿泰不離身的單眼相機對比時下手機拍照的隨性複製轉傳，《消失的情人節》是一部讓人重回老派溫度的佳作，孤獨的社交世界中思索人與人的距離，使人感到存留豐富手感的實體影片彌足珍貴。

《消失的情人節》首批發行的藍光BD和DVD珍藏版，包裝採用行李箱的設計概念，將電影中值得回憶的元素都一一放入，從書腰和圓標還特別區為阿泰版和小淇版，到內附的貼紙有男版女版、阿泰手繪的秘密基地地圖、印了收件人「小天使」的信封，藍光版更重金打造了038鑰匙，巧思處處可見。此外，延續電影合作情緣，購買珍藏版都享有承億文旅的住宿折價5百元，從預購到上市僅僅兩週銷售反應熱烈，目前首批已快要售罄，發行商得利影視正在煩惱追加是否要延續這「搞剛」的特殊包裝，喜愛《消失的情人節》的影迷們，要趕緊把握機會珍藏這部表現「俗又美麗」的國片喜劇大作。

本次發行禮盒中亦有承億文旅$500元住宿禮券，承億文旅嘉義商旅在飯店大廳以展覽體驗的方式還原劇中重要場請(壁虎伯的衣櫃)，現場也有男女主角的人形立牌，歡迎電影粉絲前來朝聖。凡到承億文旅即可寫張明信片給一年後情人節的自己，讓粉絲不僅在飯店現場中感受電影的感動，也能化身男女主角藉由時空明信片找回手寫文字的溫暖。