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Sony本屆CES科技成果，公布Vision-S Concept道路測試影片

Carture 車勢文化

2021-01-13 00:25:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
2020年CES消費性電子展Sony帶來讓眾人驚呼的Vision-S Concept電動概念車，在此之後於7月則進一步表示將努力讓Vision-S Concept朝道路測試，然而於本屆CES電子展中Sony依舊帶來Vision-S Concept，並且公布道路測試影片。
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由於汽車已朝自動駕駛與電動車方向發展，更多電子科技零件讓汽車變得更聰明先進，但同時也讓非汽車產業也能踏足領域，於3C科技業享有盛名的Sony於2020年CES電子展就展出非大眾熟知的電子產品，而是Vision-S Concept電動概念車，當時讓各界驚呼連連。但Sony之所以帶來Vision-S Concept其目的是要展現擁有先進通訊、偵測、影像等技術，但之後於7月時Sony則釋出影片表示將會朝讓Vision-S Concept道路測試方向努力。
Sony在2020年CES展帶來Vision-S Concept概念車，之後於7月則表示會努力讓朝道路測試邁進。
Sony在2020年CES展帶來Vision-S Concept概念車，之後於7月則表示會努力讓朝道路測試邁進。
Vision-S Concept並非由Sony獨立完成，而是與Bosch、Continental、NVIDIA 、高通等一同合作開發完成，因此具備Level 2以上的自駕能力，除此之外Vision-S Concept也搭載2具電動馬達讓車輛能在4.8秒加速至100 km/h，極速能達240 km/h，續航里程更是擁有500公里能力。雖說Vision-S Concept仍處於概念階段，但整體其實也接近量產車，而本屆CES電子展Sony再度帶來Vision-S Concept，但這次不是展示最新技術，而是公布Vision-S Concept道路測試影片，而這似乎也在暗示大致已準備就緒，只要Sony願意Vision-S Concept即能進入量產，當然也可能是透過Vision-S Concept展現科技實力提升與其它產業合作機會。
透過Vision-S Concept Sony展現自身影像、通訊等技術。
透過Vision-S Concept Sony展現自身影像、通訊等技術。
今年CES展Sony公布了Vision-S Concept道路測試影片。
今年CES展Sony公布了Vision-S Concept道路測試影片。
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