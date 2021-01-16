印尼強震增至67死！基本設施中斷 民眾瓦礫堆中尋找親人
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-16 10:11:05
印尼蘇拉威西島的馬穆朱（Mamuju），當地時間15日凌晨，發生芮氏規模6.2級地震，由於震源深度僅10公里，屬淺層地震，造成當地多棟建築物倒塌，許多人被埋在瓦礫堆下，仍在等待救援，目前已知有67人不幸罹難，而家屬焦急等待、哭喊的模樣也讓人看了相當鼻酸。
綜合外媒報導，由於地震威力強烈，造成不少建築物損毀，當地一間5層樓高、名叫米特拉·馬納卡拉的醫院（Mitra Manakarra Hospital）就有8人因此死亡。倖存者事後表示，狀況發生當下只有約10秒鐘能反應，隨之而來的斷電也影響了逃生。官員們擔心，隨著搜救工作持續，會有越來越多罹難者被發現，而除了電力，通訊、對外交通仍中斷之外，再加上新冠疫情，種種因素都增加了搜救的難度。
雖然沒有發布海嘯警報，但仍有成千上萬的人逃離或被撤出。當局警告，主震發生後，強烈餘震有可能隨之而來，呼籲民眾不可掉以輕心。
印尼總統約科·維多多（Joko Widodo）向罹難者致哀，同時敦促人們須保持冷靜，並要求當局加強搜救工作。
印尼處於環太平洋地震帶上，本身就是地震、火山噴發等天災發生的危險地段；2004年，印尼蘇門答臘島附近發生芮氏規模9.1的地震，並引發高達15到30公尺的巨大海嘯，雙重毀滅性破壞力，造成印尼和鄰近國家沿海地區30萬人死亡或是失蹤。無獨有偶，台灣的友邦瓜地馬拉，當地時間1月15日上午10點10分及11點9分，也分別發生規模6.1及5.2的強震，不過截至發稿時間為止，尚無傷亡或災損等相關報告。