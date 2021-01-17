被導演拐來當「騙子」！泰國人氣男星領頭復仇

在泰國擁有超高人氣的男星納得克庫吉米亞（Nadech Kugimiya），出道以來都給觀眾陽光、純情溫暖的大男孩形象，這次竟然在新片《騙騙愛上你》學壞了！他回憶起接到製作團隊電話的那一天：「他們想拍一部類似《瞞天過海》與《不可能的任務》那種類型的愛情鬥智電影，我當然二話不說就點頭答應啦！」直到收到劇本才驚呼：「咦！怎麼會是要向渣男復仇啦？！」

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導演梅茲塔拉表示，當時團隊想了很多話術，無論如何都想把納得克「拐騙」進來接演職業騙子，導演表示：「他向來很愛惜自己的形象，銀幕上也是專情溫柔的王子模樣，這次在《騙騙愛上你》中卻要飾演一個連自己媽媽買菜錢，都不放過的詐騙集團首腦，對他來說也是一個全新的大膽嘗試。」

▲▼納得克庫吉米亞（左）有不同於以往的演出。（圖／CATCHPLAY）

納得克在片中不僅造型帥氣多變、腦筋動得極快，更具備「讀唇語」的特殊能力，他說：「讀唇語是湯姆克魯斯在《不可能的任務3》最讓我印象深刻的能力，蒐集情報超方便，做為一個專業的詐騙集團首腦，我也想要！」導演很爽快地給了他相同的能力，但設定上卻是被關在牢裡的時候，想看電視自學而來，納得克表示：「這…跟我想像的完全不一樣啊！」

《騙騙愛上你》故事敘述天真的伊娜，在被前男友帕奇騙光積蓄並分手後，一個人過著債台高築的痛苦生活。某天，想利用銀行匯款詐騙伊娜的塔爾，竟意外被她逮個正著，為求躲過牢獄之災，塔爾決定接受伊娜的要求，幫她向前男友展開報復行動，塔爾能夠順利幫伊娜討回她的金錢嗎？依舊深愛著帕奇的伊娜，最後會做出什麼樣的決定？一場諜對諜的高端騙局，即將展開。