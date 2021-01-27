追究誰封和平醫院？江啟臣批蔡政府：疫情當下盡是算舊帳
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-27 14:56:07
到底誰下令封閉過去SARS疫情的和平醫院，引發前總統馬英九和立法院長游錫堃的論戰。國民黨主席江啟臣今天(27)在中常會上呼籲蔡政府，指出中央與地方應該一起面對危機，而非盡是指責、清算舊帳，區分你我的差異。
江啟臣下午在中常會致詞時表示，部立桃園醫院的群聚感染，引發疫情擴大危機，防疫指揮中心已經匡列5千人居家隔離，這樣的居家隔離規模，不但考驗地方政府的防疫量能，也考驗國人遵守防疫工作的信心。國民黨除了提醒防疫指揮中心應該加強與地方政府溝通，強化現有基層民政、公衛系統的量能之外，也應該給予居家隔離民眾適切照顧，給予足夠的生活支援，才能確保居家隔離工作確實落實。江啟臣說，國民黨更要給予所有基層的醫護最大的溫暖與支持，因為在防疫關鍵時期，病毒是大家當下共同的敵人，疫情是大家要一起面對的危機，我們應該一起克服難關，而不是指責，清算舊帳。江啟臣表示，過去所累積的經驗，就是現在面對困境的基石，也是做好防疫工作的關鍵之一。他呼籲全國應該風雨同舟，不分你我，一起面對當下的危機，期待早日撥雲見日，度過難關。