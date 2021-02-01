▲ HINO 3.49 噸新車三月正式登台 預購專案現正開跑

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配合政府在小型貨車載重法規的修正，市場原 3.49 噸車型均已提升為五噸車型，使得 2020 年下半年台灣市場頓時沒有 3.49 噸車型可以購買。針對輕積載、需要大置物空間的業者，僅能選擇更小 c.c. 數車型。今年初，和泰汽車引進符合政府環保與車輛安全法規的全新六期日野 200 系 3.49 噸商用貨車，車輛預計在三月初正式對外發表，並推出早鳥預購優惠，即日起至全台 HINO 營業所商談並下訂預購的顧客，即享有早鳥優惠車價，購得全球首發日野 200 系列 3.49 噸的貨車。全新動力系統新上市日野 3.49噸商用貨車是全新引進符合六期排放法規新車，搭載全新 1GD-FTV 2,755 公升引擎與日本 Aisin 五檔變速箱，引擎轉在 3,400 轉時就可產出 144PS 最大馬力，最大扭力達 30.5KGM。轉向系統採用齒條小齒輪式附油壓輔助動力轉向，讓轉向更細緻，更適合都會巷弄間的行駛。前懸吊採用雙 A 臂式獨立懸吊加平衡桿，後懸吊維持鋼板式懸吊，讓車輛駕駛更穩定與舒適，又兼具優越的貨物承載性。安全升級為了確保載貨行駛的穩定性，新 3.49 噸配備有 VSC 車輛穩定控制系統與 TRC 循跡防滑控制系統，在道路行駛更加平穩。煞車部分，除配備 ABS 防鎖死煞車系統外，新增加 EBD 電子煞車力分配系統、BOS 煞車優先系統、BAS 煞車輔助系統，車輛載重行駛在市區上，能更快反應突如其來的路況變化，大幅增加整體行車安全。超大貨台、行駛靈活新日野 3.49 噸具有大貨台空間（貨台實內長 3,100mm*貨台實內寬 1,860mm），這也是台灣第一台符合政府『底盤空重比』規範的 3.49 噸車型（底盤車空重 1,700kg/框式完成車空重2,010kg），框式完成車可承載約 1.5 噸的貨物，滿足大多數商用的載物需求。為了因應使用需求，前輪轉向角度也進行優化，讓新 3.49 噸擁有最小迴轉半徑（4.9m），全新的動力配置與底盤設計都是針對市區巷弄與山區鄉道所設計的。早鳥優惠預購於 2021 年 2 月 1 日至 3 月 7 日提供早鳥優惠(註)，新車預購請洽全台日野商用車經銷商/長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車營業據點，亦可至 HINO 商用車官網(https://www.hino.com.tw/)查詢。(註)早鳥優惠資格認定：顧客需於 3 月 7 日前完成訂車簽約手續並繳付全額訂金始符合資格，3 月 7 日以後，若因故退訂者，一併取消購車資格與早鳥優惠；早鳥優惠資格亦不能移轉給非簽約的顧客或行號。