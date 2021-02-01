NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

HINO 3.49 噸新車三月正式登台 預購專案現正開跑

2GameSome - 有車賞

2021-02-01 13:55:00

HINO 3.49 噸新車三月正式登台 預購專案現正開跑
▲ HINO 3.49 噸新車三月正式登台 預購專案現正開跑
今年初，和泰汽車引進符合政府環保與車輛安全法規的全新六期日野 200 系 3.49 噸商用貨車，車輛預計在三月初正式對外發表，並推出早鳥預購優惠，即日起至全台 HINO 營業所商談並下訂預購的顧客，即享有早鳥優惠車價，購得全球首發日野 200 系列 3.49 噸的貨車。
我是廣告 請繼續往下閱讀
配合政府在小型貨車載重法規的修正，市場原 3.49 噸車型均已提升為五噸車型，使得 2020 年下半年台灣市場頓時沒有 3.49 噸車型可以購買。針對輕積載、需要大置物空間的業者，僅能選擇更小 c.c. 數車型。今年初，和泰汽車引進符合政府環保與車輛安全法規的全新六期日野 200 系 3.49 噸商用貨車，車輛預計在三月初正式對外發表，並推出早鳥預購優惠，即日起至全台 HINO 營業所商談並下訂預購的顧客，即享有早鳥優惠車價，購得全球首發日野 200 系列 3.49 噸的貨車。
全新動力系統
新上市日野 3.49噸商用貨車是全新引進符合六期排放法規新車，搭載全新 1GD-FTV 2,755 公升引擎與日本 Aisin 五檔變速箱，引擎轉在 3,400 轉時就可產出 144PS 最大馬力，最大扭力達 30.5KGM。
轉向系統採用齒條小齒輪式附油壓輔助動力轉向，讓轉向更細緻，更適合都會巷弄間的行駛。前懸吊採用雙 A 臂式獨立懸吊加平衡桿，後懸吊維持鋼板式懸吊，讓車輛駕駛更穩定與舒適，又兼具優越的貨物承載性。
安全升級
為了確保載貨行駛的穩定性，新 3.49 噸配備有 VSC 車輛穩定控制系統與 TRC 循跡防滑控制系統，在道路行駛更加平穩。煞車部分，除配備 ABS 防鎖死煞車系統外，新增加 EBD 電子煞車力分配系統、BOS 煞車優先系統、BAS 煞車輔助系統，車輛載重行駛在市區上，能更快反應突如其來的路況變化，大幅增加整體行車安全。
超大貨台、行駛靈活
新日野 3.49 噸具有大貨台空間（貨台實內長 3,100mm*貨台實內寬 1,860mm），這也是台灣第一台符合政府『底盤空重比』規範的 3.49 噸車型（底盤車空重 1,700kg/框式完成車空重2,010kg），框式完成車可承載約 1.5 噸的貨物，滿足大多數商用的載物需求。為了因應使用需求，前輪轉向角度也進行優化，讓新 3.49 噸擁有最小迴轉半徑（4.9m），全新的動力配置與底盤設計都是針對市區巷弄與山區鄉道所設計的。
早鳥優惠預購
於 2021 年 2 月 1 日至 3 月 7 日提供早鳥優惠()，新車預購請洽全台日野商用車經銷商/長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車營業據點，亦可至 HINO 商用車官網(https://www.hino.com.tw/)查詢。
(註)早鳥優惠資格認定：顧客需於 3 月 7 日前完成訂車簽約手續並繳付全額訂金始符合資格，3 月 7 日以後，若因故退訂者，一併取消購車資格與早鳥優惠；早鳥優惠資格亦不能移轉給非簽約的顧客或行號。

NOW民調中心

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
88.57%11.43%
2021-02-01-2021-02-07

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
45.09%54.91%
2021-01-28-2021-02-03

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
26.49%73.51%
2021-01-26-2021-02-01
即時
推薦閱讀