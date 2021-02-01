特企／鬼鬼吳映潔電眼睫毛　笑稱再也不會化出吸血鬼妝

從15歲就開始化妝的鬼鬼吳映潔GEmma，今天出席依妍熹品牌代言記者會，笑稱自己的睫毛總是手殘畫成吸血鬼妝，在遇上了這款EEYANS依妍熹『俏睫360旋轉木馬睫毛膏』，馬上被360度旋轉吸引，直呼是睫毛膏的最新科技！

我是廣告 請繼續往下閱讀

鬼鬼特別強調，唱跳表演很怕脫妝，睫毛更要自然不厚重，尤其注重防水、防油、防暈染的效果，所以特別推薦依妍熹『旋轉木馬睫毛膏』的快乾防水效果，連專屬造型師也熱烈愛用；360度自動旋轉，以每秒三倍速自動刷睫毛，擺脫傳統手刷睫毛膏的Ｚ字型手法，容易有蟑螂腳、暈染、難操作的問題。刷頭2mm間距的筆直設計，更是完美符合睫毛間距，在刷睫毛的同時，透過旋轉可以均勻刷到每一根睫毛，邊刷邊拉提，零技巧刷出逆天飛長睫毛，上下睫毛一支完成！

現場還請到彩妝達人SAM老師親自示範，使用的方法相當簡單。轉開睫毛膏後，上睫毛推到Ｒ右旋，邊刷邊壓提睫毛，自動無限拉長睫毛；針對東方人不明顯的下睫毛，再推到Ｌ左旋，就可以自動讓下睫毛根根分明，刷出意想不到的乾淨睫毛，讓下睫毛超有存在感！

EEYANS依妍熹『俏睫360旋轉木馬睫毛膏』已於EEYANS依妍熹官方網站全面上市。在新品上市期間購買免運，再獨享現折200元的優惠！