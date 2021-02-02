富邦金收購案申請展延 段宜康：金管會為民服務也太徹底
新頭殼newtalk
2021-02-02 08:00:00
富邦金去年12月中宣布收購日盛金，今再向金管會申請延長收購日盛金普通股，延長後，公開收購期間屆滿日將延後到3月23日止。對此，前立委段宜康痛批，這件事有夠荒唐；金管會左手拿刀，右手協助富邦金收購股權，為民服務實在也夠徹底了。
富邦金稍早公開表態，本次公開收購以公平交易委員會不禁止結合為成就條件之一，已經在去年12月21日提供相關文件向公平會提出申報，但是截至今天為止，還沒取得公平會不禁止結合決定，依法有正當理由可以向金融監督管理委員會申報並公告延長原預定公開收購期間。對此，段宜康稍早在臉書寫下，這件事實在夠荒唐了。日盛金的股權結構：日本新生銀行持股35.49%、被指為中資的建群投資持有24.09%，合計59.58%。也就是說如果這兩家不賣，富邦金就算把其他股權全買了，也不可能達成富邦金成就收購的50.1%過半股權。如果這樣，除非富邦金已經和新生銀行或建群投資，其中一家已經達成協議（如果兩家都同意賣，就不必公開收購），才有向市場公開收購的條件。富邦金向金管會提出這個前提了嗎？當然沒有！段宜康指出，金管會在富邦金並沒有提出這個公開收購的前提保證，就核准公開收購在先，現在又同意延長收購期限，其實只有一個說得通的原因：金管會配合富邦金，逼日盛金的兩大股東，尤其是中資背景的建群投資，依富邦金的收購價賣股！金管會對建群投資的中資調查遲遲未有結果，是一把擱在建群脖子上的刀；加上在富邦金公開收購期間，就算有其他買家要向建群出價，也得經過金管會同意，直接就有「看門」的效果⋯段宜康說，富邦金這個看似毫無必要的公開收購動作，在金管會的「與人為善」配合之下，就成了阻卻其他買家的殺著。金管會左手拿刀，右手協助富邦金收購股權，為民服務實在也夠徹底了。新聞來源為Newtalk 新頭殼