▲ KIA 新年銷售氣勢高 Picanto、Sorento 接單各突破 350 台

PicantoKIA 旗下的都會小車 Picanto 不僅在 2020 年 7-11 月成為同級進口小車銷售總冠軍，在 2020 年 12 月中旬全新改款上市以來，更已累計突破 350 張訂單。KIA Picanto 全車系標配 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統及 FCA前方主動煞車輔助系統，GT-LINE更搭載同級唯一的 LFA進階型全速域車道維持輔助系統。Picanto 搭載 KIA全新節能動力系統，以排氣量僅 1,197c.c. 的全新 1.2 MPI 引擎，搭配電子序列式變速系統（5速自手排），創下平均油耗達 18.3 km/l 的優異節能表現。KIA Picanto 同時搭載無線 Apple CarPlay™ 和 Android Auto。本月入主 KIA Picanto 與 Stonic 皆可享「超低頭款 2 萬 2」、Picanto 可享低月付 7,999 元起，Stonic 則可享低月付 10,288 元起的購車優惠方案。其中，2020 年式 Stonic 更已進入最後倒數，專屬限量優惠機會有限。
Sorento 累計接單突破 350 台
KIA Sorento 自去年 11 月上市後累計接單總數已突破 350 張。Sorento 全車系標配 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，並搭載同級唯一的 BVM盲區顯影輔助系統。Sorento 除了拿下 2020 Golden Steering Wheel金舵獎大型 SUV 級距冠軍，並榮獲已有 70 年歷史的國際 GOOD DESIGN Award 設計大獎之外，Sorento 在 2021 年 1 月奪最佳大型 SUV 的頭銜「Large SUV of the Year 2021」。本月入主 KIA Sorento，可享 60 萬高額 0 利率，與升級價值 10 萬元的尊榮六人座選配組或潮旅配件組（價值逾 6 萬元），以及五年不限里程全車原廠保固的新春購車優惠方案。