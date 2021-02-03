▲ KIA 新年銷售氣勢高 Picanto、Sorento 接單各突破 350 台

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Picanto

Sorento 累計接單突破 350 台

KIA Sorento 自去年 11 月上市後累計接單總數已突破 350 張。Sorento 全車系標配 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，並搭載同級唯一的 BVM盲區顯影輔助系統。Sorento 除了拿下 2020 Golden Steering Wheel金舵獎大型 SUV 級距冠軍，並榮獲已有 70 年歷史的國際 GOOD DESIGN Award 設計大獎之外，Sorento 在 2021 年 1 月奪最佳大型 SUV 的頭銜「Large SUV of the Year 2021」。本月入主 KIA Sorento，可享 60 萬高額 0 利率，與升級價值 10 萬元的尊榮六人座選配組或潮旅配件組（價值逾 6 萬元），以及五年不限里程全車原廠保固的新春購車優惠方案。