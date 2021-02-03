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KIA 新年銷售氣勢高 Picanto、Sorento 接單各突破 350 台

2GameSome - 有車賞

2021-02-03 19:55:00

KIA 新年銷售氣勢高 Picanto、Sorento 接單各突破 350 台
▲ KIA 新年銷售氣勢高 Picanto、Sorento 接單各突破 350 台
2020 年 KIA 全車系不僅超越總市場創下年成長率達 8% 的優異表現，在車源有限的狀況下更以突破 2,700 台的銷量，創下自在台成立以來的歷史銷售紀錄。邁入 2021 年的第一個月份，KIA 在商車和乘用車市的銷售成績與 2020 年 1 月份相比成長高達 22%。
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甫於 2020 年 12 月中旬上市的 Picanto 以多項傲視同級車款的安全科技與配備，在上市不到兩個月內累計訂單已正式突破 350 台。而 KIA Sorento 尊榮 6 人座設定 近來不僅贏得英國權威汽車媒體 WHAT CAR 評選為最佳大型 SUV「Large SUV of the Year 2021」，在國內自從於去年 11 月上旬上市以來，累計至今接單也已突破 350 台。
KIA 總代理台灣森那美起亞本月為 Picanto、Stonic，推出低頭款 2.2 萬即可輕鬆入主的優惠方案；旗艦休旅 Sorento，可享 60 萬高額 0 利率，並升級價值 10 萬元之尊榮六人座選配組或潮旅配件組（價值逾 6 萬元）。

Picanto

KIA 旗下的都會小車 Picanto 不僅在 2020 年 7-11 月成為同級進口小車銷售總冠軍，在 2020 年 12 月中旬全新改款上市以來，更已累計突破 350 張訂單。KIA Picanto 全車系標配 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統及 FCA前方主動煞車輔助系統，GT-LINE更搭載同級唯一的 LFA進階型全速域車道維持輔助系統。Picanto 搭載 KIA全新節能動力系統，以排氣量僅 1,197c.c. 的全新 1.2 MPI 引擎，搭配電子序列式變速系統（5速自手排），創下平均油耗達 18.3 km/l 的優異節能表現。KIA Picanto 同時搭載無線 Apple CarPlay™ 和 Android Auto。
本月入主 KIA Picanto 與 Stonic 皆可享「超低頭款 2 萬 2」、Picanto 可享低月付 7,999 元起，Stonic 則可享低月付 10,288 元起的購車優惠方案。其中，2020 年式 Stonic 更已進入最後倒數，專屬限量優惠機會有限。

Sorento 累計接單突破 350

KIA Sorento 自去年 11 月上市後累計接單總數已突破 350 張。Sorento 全車系標配 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，並搭載同級唯一的 BVM盲區顯影輔助系統。Sorento 除了拿下 2020 Golden Steering Wheel金舵獎大型 SUV 級距冠軍，並榮獲已有 70 年歷史的國際 GOOD DESIGN Award 設計大獎之外，Sorento 在 2021 年 1 月奪最佳大型 SUV 的頭銜「Large SUV of the Year 2021」。本月入主 KIA Sorento，可享 60 萬高額 0 利率，與升級價值 10 萬元的尊榮六人座選配組或潮旅配件組（價值逾 6 萬元），以及五年不限里程全車原廠保固的新春購車優惠方案。

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