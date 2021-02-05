21 年式 Nissan Tiida 65.9 萬元起 買就送瑞典吸塵器
2GameSome - 有車賞
2021-02-05 15:25:00
裕隆日產汽車宣布 Nissan Tiida 21 年式正式上市，以「3好3省」代表 21 年式「好大、好開又好停，省油、省事又省錢」的產品價值，推出「經典版」65.9 萬元起、「豪華版」68.9 萬元起、「智能360版」75.5 萬元起共三種車規編成，導入第 5 代 X-CVT 變速箱、標配 Xmiro 電子後視鏡（附前/後行車紀錄器功能），豪華版以上再升級全新 X-Media III Lite 影音主機。
Nissan Tiida 21 年式配備升級不加價，並延長「NISSAN Can Share」購車優惠，自即日起至 2 月 9 日止，入主 Nissan 國產全車系可獲得瑞典精品伊萊克斯 PURE Q9 強效靜頻吸塵器乙台，再享 3 萬元優惠購車抵用金、多酚 PM2.5 負離子空氣濾網、臭氧殺菌服務、高額零利率分期、68 無限延長保固，以及舊換新 5 萬元優先領專案等六大超值禮讚，最高優惠總價值達 15 萬元。Tiida 21 年式導入新世代 X-CVT 變速箱Tiida 21 年式全面升級第 5 代 X-CVT 變速箱，原廠代號 DX-K1 CVT，與 Sentra 和 Kicks 為相同之新世代變速箱，採用新一代輔助齒輪機構，達到世界第一的 8.7 變速比，使燃油經濟提升 3%，油耗表現提升至 16.1 km/l（註2）；同時進行鋼帶特殊強化、帶輪剛性提升、加強溝槽間隙密合，大幅提升耐用度，整體扭力傳輸效率提高 5%，起步加速更輕快。全面標配 Xmiro 電子後視鏡 豪華版以上再升級 X-Media III Lite 影音主機Tiida 21 年式全車規新增標配 Xmiro 電子後視鏡，整合「前/後行車紀錄器功能」與全觸控螢幕，前後達 170 度超廣角顯示，並採用高感光元件，提升夜視與防眩光功能，讓車主後方行車視野更寬廣。Tiida 21 年式影音科技再進化，豪華版以上全新升級 X-Media III Lite 智慧影音多媒體主機，全面支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 功能，不論 SIRI 聲控、電話接聽、Google Map、LINE 等功能皆一應俱全。購車再享「NISSAN Can Share」 最高優惠總價值 15 萬元Tiida 21年式配備升級不加價，全新入手價 65.9 萬元起，購車再享「NISSAN Can Share」購車優惠，自即日起至 2 月 9 日止，入主 Nissan 國產全車系可獲得瑞典精品伊萊克斯 PURE Q9 強效靜頻吸塵器乙台，再享 3 萬元優惠購車抵用金、多酚 PM2.5 負離子空氣濾網、臭氧殺菌服務、高額零利率分期、68 無限延長保固，以及舊換新 5 萬元優先領專案等六大超值禮讚，最高優惠總價值達 15 萬元。詳情請參閱 Nissan 官網http://www.nissan.com.tw/。
車型
經典版
價格
65.9萬元起
配備
|Xmiro電子後視鏡 (附前/後行車紀錄器功能)
|雙前座SRS輔助氣囊
|雙前座側方SRS輔助氣囊
|簾幕式SRS輔助氣囊
|四輪碟煞 ABS/EBD/BAS/BOS
|VDC車輛動態穩定系統
|TCS循跡防滑系統
|HSA斜坡起步輔助系統
|ZONE BODY超剛性安全車體
|超剛性平整化底盤
|1,470Mpa四門防撞鋼樑
|TPMS胎壓偵測系統
|LED導光式日行燈
|LED漸層導光式尾燈
|投射式魚眼造型頭燈(光感應式自動啟閉)
|前/後獨立式霧燈
|V-Motion 水箱護罩
|16吋經典高強度鋼圈
|音響快播鍵
|專利3D超體感紓壓皮質座椅
|EPS車速感應式電子動力方向盤
|PM2.5清淨冷暖三合一手動空調
|後座冷暖空調出風口
|ISOFIX兒童座椅固定機構
|後座6/4分離，可傾倒式後座椅
|六件式URBAN空力套件組(選配)
豪華版
68.9萬元起
|+X-Media Ⅲ Lite 智慧影音多媒體系統(附 7 吋觸控螢幕)
|+Apple CarPlay
|+Android Auto
|+倒車影像顯示功能
|+倒車雷達
|+16吋魅力迴旋鋁圈
|+藍牙連線(通話、音樂、電話簿)
|+隱藏式麥克風
|+六件式URBAN空力套件組(選配)
|+衛星導航系統(選配)
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|+豪華版專屬「快意套件」(加價選購)
|+i-Key感應式鑰匙附晶片防盜系統
|+Push Start單鍵式引擎啟閉系統
|+PM2.5清淨冷暖三合一雙區恆溫空調
|+BSW盲點警示系統
|+RCTA後方車側警示系統
|+DOA車門開啟警示系統
|+電動收摺後視鏡
|+節能定速巡航系統
|+16吋雙色切削式迴旋鋁圈
智能360版
75.5萬元起
|+AVM 360度環景影像系統
|+LDW車道偏離警示系統
|+FCW前方碰撞警示系統
|+PDW行人偵測警示系統
|+BSW盲點警示系統
|+RCTA後方車側警示系統
|+DOA車門開啟警示系統
|+Smart HUD智慧型抬頭顯示器
|+16吋雙色切削式迴旋鋁圈
|+i-Key感應式鑰匙附晶片防盜系統
|+Push Start單鍵式引擎啟閉系統
|+PM2.5清淨冷暖三合一雙區恆溫空調
|+電動收摺後視鏡
|+節能定速巡航系統
|+六件式URBAN空力套件組(選配)
|+衛星導航系統(選配)
|+智行車聯系統(旗艦型)(選配)