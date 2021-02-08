春節交通全面啟動 北屯替代道路報你知
記者鄧力軍/台中報導
2021-02-08 18:00:12
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1、交通部高速公路局第二新建工程處為辦理國道1號增設銜接台74線系統交流道工程(第186標)，自109年11月8日起（全天24時）須長期封閉環中路一段東行線(昌平路至大富路段)內側1車道路，進行橋梁基礎、墩柱及上部結構等施工，交通維持管制期間，建議替代道路如下：（由西向東往潭子）：環中路一段（崇德八路口）→崇德八路→崇德十九路→崇德路三段→環中路一段（崇德路三段路口）。2、自110年1月5日起至112年3月13日止，全天24時封閉環中路一段東行線(中康街215巷「果菜市場」至大富路)中內側車道，施工期間維持2車道通行，交通維持管制期間，建議替代道路如下：（西向東往潭子）環中路一段（中清路口）→中清路→后庄北路→后庄路→松竹路→崇德十九路→崇德路三段→環中路一段（崇德路口）。環中路與同榮東路口(臺74線北屯二西向匝道)因鄰近國道1號中清交流道，若交流道實施高乘載管制或匝道儀控，車流回堵至環中路與榮德路口，第五分局將立即派員前往環中路與松竹路、環中路與昌平路以及環中路與崇德路等3處路口指揮保持路口淨空，並於環中路與昌平路、環中路與崇德路2處路口，懸掛改道牌面(2面)，請用路人提前於環中路、崇德路與昌平路口改行崇德路與昌平路3段，行駛至豐原區改由豐原交流道上國道1號。另通報臺中廣播、警廣等交通電臺及高公局中區工程處於崇德匝道前建置之CMS顯示訊息，改道崇德路轉往豐原區上國道1號豐原交流道。
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