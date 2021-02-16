初五迎財神！4大習俗一次看　新年想賺翻必做「這件事」

大年初五既為「馬日」與「財神日」，又俗稱「破五」，許多店家最愛選在這一天開店，也會選擇這天祭拜財神。根據《旺好運》報導，有「4大習俗」需留意！尤其新的一年想賺翻，請務必記得做「一件事」，那就是「倒垃圾」，因為此舉即意味著「送窮」。

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大年初五是一個重要日子，傳統上是新春假期結束的時候，因為從大年初一至初四的諸多禁忌，在此日全破，所以稱之為「破五」，或稱為「隔開」，意味著隔開了春節假期，撤去所有的供品，新春的禁忌取消。而雖然說初五「隔開」，但還是有些習俗要注意：

1.祭財神

初五祭財神，民間傳說財神也稱五路神，即祭戶神、灶神、土神、門神、行神，所謂五路，意為出門五路，指東南西北中，皆可得財。

2.送窮

送窮是古代民間很有特色的歲時風俗，就是送窮鬼/窮神，所謂「窮」，各地稱謂不一，諸如「送五窮」、「送窮土」、「送窮灰」、「趕五窮」等，民俗認為，初一至初四不倒垃圾，能夠聚財，到了初五要倒出去，叫「送窮」。

▲初五「4大習俗」報你知！新年想賺翻必做「這件事」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

3.掃房子

一般來說在大年初五之前是不打掃的，動掃帚等於將好運氣弄掉了，所以到了破五這天，要來個正式的大掃除，將垃圾掃到一個角落，並大聲放炮竹，把一切窮氣窮鬼給趕跑。

4.吃餃子

大年初五吃餃子是民間通俗，俗稱「捏小人嘴」，據說可免除讒言之禍，另外，餃子的形狀與金錠相似，所以吃餃子也是一種慶祝財神誕辰的方式。（編輯：許苡晴）