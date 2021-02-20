親愛的，我上車打電動嘍！─Lexus為玩家打造夢幻遊戲車！

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Lexus在2021年初，於美國著名直播主 Fuslie主持的直播節目中，開放網友針對該款遊戲空間進行功能討論與投票，讓玩家們來決定遊戲空間的樣貌，甚至是專屬的飲品，該節目在當時有超過554,000人次觀眾上網參與，最終Lexus與SCPS合作聯手打造出夢幻作品。
首先Gamers'IS外觀採用了Infiltrate訂製彩繪包膜，最終由48%玩家選出以HUD為發想的最終樣式，鈦金屬色的彩繪讓人聯想到遊戲「決勝時刻：黑色行動」，車內陳設部分，超過一半達55%的玩家選擇了“Neon Tokyo” 霓虹東京風格鋪陳，充滿了日本動漫神經元爆炸元素，車頂嵌上彩色光板，並以可程式化RGB LED製造出雨滴效果，營造在東京街頭夜晚細雨中慢駛的氛圍，而後座座椅後方的LED面板可將設定好的動畫投射至後擋風玻璃上，製造動畫背景，當然SCPS還保留了許多自訂內裝元素，讓玩家可自行設定，同時車窗也用上了Smart Tint智慧型調光膜，可調整車艙內的光線，此外，除了車內周邊都有用上光條強化效果外，甚至連座椅也都嵌入光條，科技感滿點。
而在Gamers'IS還可以看到台灣之光，裝設在行李廂內，具有遊戲專用GeForce GPU + AMD CPU的訂製遊戲電腦主機，是來自台灣的MSI微星科技，並同樣以可程式化RGB LED與煙霧機營造科幻氣氛。
回到車內，前乘客座已改成完全的遊戲機艙，座椅增加了震動回饋功能，前方則是配置了有64%玩家選出的曲面顯示螢幕，手套箱則是改成了鍵盤與滑鼠平台，同時還配上了獨一無二、以3D列印打造的專屬遊戲控制手把，手把樣式則是由42%玩家選定以Cyber品牌手把為基礎，採灰色與深綠色相搭，並也還配上了閃亮的霓虹燈，全車燈光效果十足。而整輛車的遊戲電子設備與燈光都可以客製化打造。
另外，打電動怎能少了提神的機能飲料，因此有61%的玩家指定百事可樂旗下著名機能飲料品牌MTN DEW、專為遊戲玩家打造的〝Game fuel〞作為車內標配。 Lexus市場營銷副總裁Vinay Shahani表示：「直播社群平台Twitch展現了他們對遊戲的熱情，如同我們在設計全新2021年IS車系時，以熱情將其打純粹地運動房車般，當我們尋求設計理想遊戲空間的想法時，他們積極回應，造就汽車與遊戲間的終極結合。」 在美國，越來越多車商透過Twitch平台與消費者互動與溝通，經營網路世代族群意圖相當明顯，以期能擴大潛在消費族群，達到向下扎根的效果。 有趣的是Gamers'IS是以一輛IS 350 F Sport打造，Lexus並沒有特別交代這輛IS 350 F Sport是否還維持一輛〝汽車〞的功能，動力系統等是否卸除，如果維持原樣，那我就很想知道正駕開車、副駕打電動會是什麼景象了？只是前方視野已經被曲面螢幕遮去超過大半，基於安全應該不會有人真的開它上路吧！