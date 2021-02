越南街頭驚現肌肉猛男！男神「纏腰布」賣西瓜爆紅

《四方報》報導

,一名韓國歐巴近日在越南街頭賣西瓜,憑著俊俏臉蛋和健美身材爆紅,天菜級外型令人臉紅心跳,立刻成為網路熱搜話題,吸引一票粉絲,直呼「整攤西瓜我全包了!」。

2月5日,這名40歲的健身教練Lee Won在臉書上分享圖片,預告特別的「新春企劃」,準備為自己所屬的健身會館進行宣傳。他在文中寫道:「在農曆春節送越南民眾西瓜,可以傳遞福氣和快樂給別人。今天的攝影概念是參考一個古老的越南神話」。

沒想到,不出幾小時,就有民眾在臉書分享路邊直擊「肌肉猛男賣西瓜」的照片,讓他一砲而紅。從他身上纏著的鮮橘色腰部,不少網友都猜測他扮的是應該是知名神話人物「Mai An Tiêm」。

根據越南神話,Mai An Tiêm是一個英雄人物,他的故事被用來解釋越南「西瓜」的起源。據說,Mai An Tiêm是國王領養的兒子,收到國王賞賜的眾多奢華禮物,卻因為不想「欠國王人情」而一概回絕,Mai An Tiêm和家人也因此被國王放逐到蠻荒之地。

在流放之地,Mai An Tiêm意外發現了「西瓜」這個水果,並將他帶回越南。國王在聽聞他成功做起西瓜生意後,原諒了他和家人,允許他們返回越南。Lee Won身上纏著的橘色腰部就是Mai An Tiêm的標誌性衣著。

今年40歲的Lee Won依舊保持年輕陽光的魅力,不僅是健身教練,更擔任模特兒,經常登上健身雜誌封面,也曾奪過多項健身獎項,還曾擔任韓國健身比賽評審,在健身圈具相當知名度。