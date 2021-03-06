教宗抵伊拉克傳揚包容共存　支持曾受迫害基督徒

方濟各（Pope Francis）專機降落前，大批民眾已在巴格達機場連外道路上守候數個小時，手中揮舞著梵蒂岡和伊拉克國旗。電視畫面直播教宗的專機當地時間5日下午近2時降落，伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）在艙門下登機梯前迎接後，教宗拿出口罩戴上，接受迎賓儀式。方濟各此訪具高度象徵意義，4天行程將搭乘飛機和直升機在境內行旅超過1400公里，對基督教、伊斯蘭教、猶太教這處共同發源地傳達包容、共存等訊息。前教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）2000年曾經表達造訪伊拉克南部吾珥（Ur）的心願，並在旅程中對世界上3個擁有共同源頭的一神教傳達團結訊息。當時伊拉克在獨裁者海珊（Saddam Hussein）統治之下，這趟旅程終究沒能成行，使得伊拉克成為在聖經中具有意義，歷任教宗卻還不曾走訪的唯一地區。半島電視台（Al Jazeera）報導，對基督教而言，伊拉克在歷史、文化、語言層面上的重要性可以追溯到近4000年前古巴比倫（Babylon）時期。報導中東新聞的Al-Monitor網站指出，巴格達和其他城巿到處可見迎接方濟各到訪的標語和布置。教宗5日會見伊拉克總統沙勒（Barham Salih）及其他政治、公民社會領袖後，還會在巴格達的聖母救贖教堂（OurLady of Salvation Church）會晤不同教派伊拉克宗教人士。6名聖戰士2010年10月31日於主日禮拜期間對聖母救贖教堂進行自殺攻擊，造成58名信徒喪生，數十人受傷。方濟各6日上午將轉往南部的伊斯蘭教什葉派聖城納加夫（Najaf）會晤大阿亞圖拉希斯塔尼（Alial-Sistani）。大阿亞圖拉是什葉派最高階宗教學者、最高精神領袖。什葉派穆斯林占伊拉克總人口的7成。納加夫是什葉派第一代伊瑪目、先知穆罕默德堂弟及女婿阿里長眠之所。方濟各和90歲的希斯塔尼將在希斯塔尼位於納加夫的寓所會晤。此一尋求深化宗教對話的閉門會晤極具象徵意義。報導說，鮮少接待訪客的希斯塔尼不曾公開露面，與樂於直接跟信徒互動的方濟各作風迥異。代表不同信仰的兩位最高宗教領袖屆時將會擦出什麼火花，格外引人關注。接下來，方濟各將會走訪位在伊拉克南部的亞伯拉罕（Abraham）故鄉吾珥。包括伊拉克少數族群伊斯蘭教遜尼派和亞茲迪人（Yazidi）代表可望出席在當地舉行的跨宗教會議。亞伯拉罕是猶太教、伊斯蘭教與基督教共同的信仰來源。方濟各還將前往伊北摩蘇爾（Mosul）。激進武裝團體伊斯蘭國（IS）2014年掌控前，當地是伊拉克基督徒信仰中心之一。IS當年趕走基督徒、沒收財產。2017年IS潰敗後，少部分基督徒已經重返摩蘇爾，但是大部分信徒仍因安全和實際生活等顧慮而流離在外。近20年來，伊拉克境內基督徒人數因長年政治迫害和教派暴力而遽減。2003年美國入侵前，伊拉克境內不同教派基督徒總數超過150萬，據迦勒底天主教（Chaldean Catholic）統計，現在只剩下不到30萬人。蓋達組織（al-Qaeda）和IS相繼對當地基督徒進行系統性迫害，造成數十萬信眾被迫流亡。教宗也將走訪位於尼尼維平原（Nineveh Plains）上的基督教城鎮卡拉哥希（Qaraqosh）。武裝團體IS於2014年摧毀當地基督教遺址，數十萬信徒因此落難伊北庫德族自治區、土耳其、黎巴嫩和約旦。方濟各於IS遭擊垮後到訪，展現出他對伊拉克基督徒的支持，也有鼓勵他們重返基督教最早聚落之一的意味。更重要的是，教宗此行不只對基督徒，也將對曾經蒙受極端主義和獨裁專政之苦的區域各國傳達強有力的正面訊息。在伊北阿比爾市（Erbil），方濟各將會見庫德族自治區當局，以及從中部逃離迫害而落腳於此的15萬名基督徒。半島電視台指出，尼尼維平原目前受到什葉派民兵軍事掌控，但是IS在伊拉克全境持續活動著，1月才在巴格達進行兩起自殺攻擊，奪走32條人命，為2017年7月伊拉克宣布IS的哈里發國瓦解以來，境內最慘重攻擊事件。油價走跌、施政不當、貪腐、不利的經商環境，在在助長伊拉克經濟危機，高失業率和俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情估已造成1200萬人瀕臨貧窮邊緣。方濟各訪問伊拉克將是對巴格達當局、宗教團體，以及中東公民社會傳揚包容、共存理念的絕佳機會。此一歷史性行程振奮伊拉克基督徒人心，但是除了經濟因素之外，當地脆弱的安全形勢，仍然令身為少數族群的他們對重返家園深感憂心。(編輯：韋樞)1100305