房市／自住買盤 瘋搶中和1200萬內大樓或公寓
生活中心/綜合報導
2021-03-09 18:00:00
新北市中和區人口密集，在原有的人口紅利優勢下，又逢房市低利率環境，因自住需求強勁，去（109）年3月以來，不受政府打炒房和年前疫情等因素影響，區域內總價1200萬內的電梯兩房或公寓最受歡迎。
民眾羅小姐去年下半年開始至中和看屋，鎖定屋齡18年內的電梯大樓2房或3房物件，看了五、六次，多次都是開放看屋第一天，就有其他看屋民眾下斡旋金，更有次一間房屋排了20幾組人看屋，中和房市熱絡程度，讓她印象深刻。信義房屋中和秀山店店長黃威奇表示，中和區居住人口密集，原就有人口紅利，去年以來低利率房市環境釋放以往被壓抑的自住剛性需求，在地居民紛紛出籠看屋，多為由租轉買的年輕首購族或換屋族。黃威奇進一步表示，自住買盤最青睞總價1200萬以內的物件，約有7成買方會指名此總價的產品，主因是1200萬大多為電梯兩房或公寓二、三樓的二、三房物件，這樣的物件「進可攻退可守」，新婚或僅生一子的年輕首購族尚且夠住，而也有換屋族因退休居住品質的考量，賣掉空間較大公寓三房換至總價較低、坪數較小的電梯兩房，手上還能保有資金作為退休生活費運用。黃威奇表示，原居住在中和的在地買方多，再加上近期也有鄰近區域如永和、新店區的居民因高房價擠壓效應而選擇到中和區看房，看屋民眾又更多，致使房屋流通天數少，可售物件庫存量低。根據新北市地政局公布交易移轉棟數，中和區今年前2月的交易量為1133件，與去年同期749件相比，成長51%，為各區最多，顯見穩定自住需求讓交易持續熱絡，不受外在政策因素影響。