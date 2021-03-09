【試駕】Subaru休旅雙雄小改XV / Forester升級出招

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Subaru XV與Forester擔任銷售重責大任，在面對競爭愈來愈激烈的市場，Subaru替XV與Forester導入小改款車型與增加配備來維持聲量，其中XV則是導入於2020年推出的日規小改車型，雖為小改車型但Subaru替XV在外觀、配備甚至底盤都進行調整強化。首先外觀部分可以清楚發現XV水箱護罩進行明顯修改，廠徽銘牌略微上移，以往蜂巢式也改以V型設計帶來更為緊湊感受。另外，保險桿造型也進行修改，運用更多防刮材質元素營造出強烈的戶外越野視覺效果。
內裝方面則並未作任何調整，運用大量軟質飾板與皮革鋪陳搭配橘色縫線妝點，維持活潑且具質感氛圍。雖然座艙格局未做更動，但在配備方面則給予更多便利，中控螢幕雖仍維持8吋規格，但系統則換上最新操作介面，並且支援Apple CarPlay/Android Auto功能。除此之外，小改XV也增加兩組駕駛座記憶功能、倒車後視鏡連動速控上鎖、車前影像輔助等多項配備。而 EyeSight一樣提供主動車距控制定速巡航、預防碰撞自動煞車、車道偏離警示、車道偏擺警示、後方車輛偵測警示，唯一可惜之處就是依舊未能有車道維持功能。
小改XV動力依舊搭載2.0升自然進氣引擎，有著156hp最大馬力與20kgm扭力峰值，不過此次小改車型則有增加SI-Drive雙模式動力控制系統，能提供Sport與Intelligent兩種駕駛模式，雖然對動力數據沒有實質助益，但在駕馭感官方面則透過更積極的輸出反應營造更愉悅的感受。除此之外，XV所搭載的水平對臥引擎，搭配SGP平台於彎中操駕有著更低重心及輕盈的反應，而此次小改亦針對懸吊圈簧係數和阻尼設定進行優化，加上四輪驅動系統與X-Mode模式不僅能帶來出色的穩定循跡表現，同時也提供更豐富的地形能力。
另一車型則是Forester 21年式車型，新年式車型外觀或是動力都並未作任何調整，最主要則是增加「Driver Monitoring System 智能駕駛警示系統」。所謂的DMS智能駕駛警示系統具有個人化智慧臉部辨識功能，使用該功能需先行設定駕駛身分（可記憶五組駕駛），若車輛有借他人使用，下次上車系統會偵測確認車主即會將椅位置/後照鏡角度/空調溫度/多功能行車資訊顯示螢幕上顯示的畫面等回覆駕駛設定。除了個人化智慧臉部辨識亦有疲勞駕駛偵測警示與專注力警示功能，其中專注力警示，當系統偵測駕駛視線或頭部方向離開設定範圍，而非專注於前方時，系統將以警示聲響及儀表板顯示提醒。
此次XV與Forester雖非新款車型，但藉由外觀微整型與增加配備仍能帶來新鮮感與刺激市場效果，但對於苦無新車的Subaru來說當務之急就是導入新車世代車型，關於這部分預計第二季就能看見Outback，而年底還有許多消費者期待的Levorg。