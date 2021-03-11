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第1站 清澈無比的牛奶湖，敷上火山泥養顏美容清澈無比的海水，景觀奇特的海底世界，奇形怪狀的礁石、斑斕奪目的珊瑚，細白的沙礫，還有遠古時代沉積火山灰造成的牛奶色海洋。讓帛琉以多采多姿的海上活動聞名於世。位於洛克群島間的牛奶湖，實際上並不是湖，而是一處位在群島之間的海域，由於古代火山活動頻繁，火山噴發的火山灰沉積湖底，經年累月形成了厚厚的火山泥。有別於帛琉湛藍澄澈的海水，牛奶湖底因為沉澱了火山泥，所以呈現出乳白色，目前雖然火山活動已暫停，但湖底仍持續滲出海底溫泉，使牛奶湖帶有淡淡硫磺味，加上豐富礦物質具有美顏效果，吸引了許多人專程來到這裡敷泥、浸泡湖水護膚。
第2站 深入熱帶雨林，探索最大的瀑布深入自然美景與在地文化隱身原始的熱帶雨林深處，有一座純淨無比的秘境「安德茂瀑布」，就位在帛琉第一高山「納格其恰司山」裡。前往瀑布的路上，依舊可見當年日本人在此建造的運礦鐵道，穿越叢林、涉過小溪，終於抵達了安德茂大瀑布，陽光照耀濺起的水花出現了一道美麗的彩虹，站在瀑布底下彷彿進行一場天然SPA。
第3站 走入帛琉古部落 一覽當地歷史故事建於1955年的歷史博物館，兩層樓建築的入口繪有帛琉歷史故事和木雕陳列，館內展示著傳統建築的沿革、地圖、繪畫、獨木舟、生活器具、貝類貨幣，和各種動植物標本；戶外還有二戰遺留下來的武器、砲彈，及一棟帛琉傳統的男人會館建築。古代帛琉每個部落，幾乎都有一間男人會館，用來讓男性討論軍事﹑政治，以及商議出海的地方，唯有男性可進入，女性禁入；大門上鮮黃色木牆，繪有開胯女性圖騰，象徵每位進入會館的男人，都必須從女性胯下經過，以示對母系社會的尊重。
第4站 美味必吃快餐車漢堡來到帛琉，除了享用當地鮮美海鮮、無敵獵奇感的水果蝙蝠肉，還有不少美食不容錯過！KB大橋，是通往大島的必經之路，也是觀看日落的絕佳地點之一。而橋下不遠處，有一輛停在路邊樹林裡的神奇快餐車，販賣當地最美味的漢堡。他的名字叫做「BEM ERMii」英譯為「Come and taste」，小小一台不起眼的快餐車，經常人山人海，都是為了鮮嫩多汁的漢堡而來，採用道地美式作法，肉片肥美、生菜大份、漢堡麵包新鮮，而且堅持現烤，經典起司牛，使用敲碎牛筋的肉塊，再將起司融入肉塊中，一口咬下，讓人忍不住豎起大拇指說讚！
第5站 正統手工義式冰淇淋位在帛琉主街的L’ Amarena是一家正統手工義式冰淇淋店，來自義大利的老闆著迷愜意的海島生活步調，決定在異鄉經營冰淇淋店，冰淇淋選擇豐富，大多是兩種口味的的創意混合，口感濃郁細膩；除了冰品，還有美味義式咖啡與甜點，很適合在熱天午後躲進來消磨好時光。
第6站 專屬海灘享受悠閒時光來帛琉一定要玩水，而住宿當然也要臨海！位在馬拉卡爾島海灘上的帛琉老爺大酒店，在2015年重新裝潢後，空間新穎舒適。飯店裡還可享有全套SPA療程，或到高爾夫球場盡情揮捍，想放空的話還可在飯店專屬海灘上享受悠閒時光。
第7站 走訪在地台灣人，聽台灣替代役男海島養雞種菜的故事2019年為帛琉、台灣建交20周年，不過早在建交前，台灣就成立了駐帛琉技術團，長期輔導帛琉人學習蔬果栽培技術。帛琉人多以觀光、公家機關工作為主要收入來源，在地蔬果僅由少數農場生產，導致長期依賴進口，經常因長途運輸而品質不佳。為融入帛琉人民生活文化，朝向友善環境的永續農業發展，農業技術團不斷鼓勵種植、推行食安衛教，增進國民健康；並朝觀光發展，吸引觀光客來體驗一日快樂農場生活，盡情品嚐令世界都驚豔的台灣水果。農場裡有一群來自台灣的替代役役男，分享海島日常生活除了養雞種菜，最歡樂的時光莫過於放假到海邊玩立槳、划獨木舟，享受貼近自然的生活。
這篇文章 旅遊泡泡｜這次真的出國有望？重溫帛琉7大必訪一次玩夠 最早出現於 行遍天下旅遊網