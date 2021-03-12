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房地合一稅修法　同步增訂防堵避稅條款

中央社

2021-03-12 08:29:51

房地合一稅
▲行政院會11日通過「房地合一」所得稅法修正草案，個人、法人持有2年內賣房將課45%；持有超過2年、未逾5年課35%。（中央社檔案照片）
（中央社記者吳佳蓉台北11日電）為了抑制短期炒房，行政院會今天通過「房地合一」所得稅法修正草案，對「短期交易」加重課稅，為遏止個人、企業藉提高計稅減除項目金額來壓低繳稅金額，同步訂出計算稅額時可減除的「土地漲價總數額」上限。
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計算房地合一所得稅的公式包含兩段，第一段是先以出售房地時的交易價格，減去「原始取得成本」以及「因取得、改良、移轉所支付的費用」，算出房地交易所得；進而，再以房地交易所得減去「土地漲價總數額」，計算出最終課稅所得再乘上稅率課稅。
財政部先前發現，實務上有人會以拉高作為房地合一計稅減項的「土地漲價總數額」，來降低房地合一所得稅負，因此趁這次修法訂出上限，防堵規避空間，避免等修法通過，「短期交易」稅率拉高後，形成更大避稅空間。
計算房地合一稅時，之所以要減除「土地漲價總數額」，主要是為了不與土增稅重複課稅，就土地從買房到賣房期間的價值上漲利益，只課一次稅；計算方式原則上是以賣房年度的公告土地現值，減掉買房年度的公告土地現值計算。
不過土地稅法規定，若房屋的「申報移轉現值」比公告土地現值高，可用賣房年度的「申報移轉現值」減掉買房年度的公告土地現值來計算，如此一來，存在交易雙方可約定以較高的「申報移轉現值」來計稅，拉高「土地漲價總數額」的空間，以此降低房地合一稅稅負。
財政部官員表示，土增稅自用住宅用地優惠稅率才10%，遠比房地合一稅最高稅率達45%更低，即使「土地漲價總數額」變高，要繳的土增稅增加，仍可達節稅效果。
因此才限制房地合一計稅時，可減除的「土地漲價總數額」，只能以「賣房年度的公告土地現值減買房的公告土地現值差額」為上限；不過，超出部分可另於土增稅部分列為費用扣除。（編輯：楊玫寧）1100311
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