華梵大學逆境求生！祭免學雜費後 再加碼1專案保證就業
生活中心/綜合報導
2021-03-15 18:50:30
近年來台灣面臨少子化問題，許多大專院校想盡各種辦法積極招生，而華梵大學於今（15）日宣布110學年度持續推動「安心就學全程全額獎學金計畫」，包括備受好評的「就學零負擔」措施，更加碼推出「未來學校666保證就業」專案，只要大三至大四修滿合作企業團隊與學校所開設的21學分課程，經實習考核通過，一畢業即保證就業，無縫接軌職場，成為未來社會所需的人才。
繼去年推出形同免學雜費的「覺之教育品德獎學金」後，華梵大學校長李天任對此指出，華梵大學創辦人曉雲導師提倡「覺之教育」，教導學生自覺、覺他、提升覺性，希望在臺灣高教界樹立新的典範，因此學校109學年度推出「覺之教育品德全額獎學金」措施，實施一學期成效顯著，學生為了拿到獎學金，到課率達八成且學業成績達75分的人數比例與前一屆相較皆有明顯提升，從108學年度實施前的45%，提高至109學年度第一學期的60%，大幅成長三分之一，學生在學習動力、專注度、安定性、表達力等各方面表現也相對較好，李天任校長強調，大一新生「覺之教育品德全額獎學金」措施110學年將繼續實施，不會中斷。除了提供全額獎學金讓學生經濟無虞的安心向學之外，華梵大學今日更宣布，推出「未來學校666保證就業」專案，由學校與合作企業團隊共同開課，學生於大三修習合作企業團隊開設的兩門共6學分課程，以及華梵教授群所開設的相關領域6學分課程，通過第一階段考核後，即可於大三升大四暑假期間進入合作企業實習，通過第二階段考核後取得3學分，再於大四上學期至該企業繼續一學期的全時實習，考核通過取得6學分，合計獲得21學分的「未來學校」認證，即由合作企業留用，保證就業。李天任校長更強調，華梵大學「未來學校666保證就業」專案是有別於一般的就業學程方案，特別挑選深具未來性的產業共同合作，例如VR虛擬實境、遊戲產業、智慧生活與網路直播等，更與國內視覺特效界首屈一指的夢想動畫有限公司簽署合作協議，成為華梵「未來學校」的第一個合作企業，再結合原有中英文20學分的語言表達能力訓練、全校專業課程模組化的跨領域學習、百工學堂與藝術村的師徒制學習，輔以學習診斷制度與客製化學習地圖及進步獎學金等深具未來性的教育模式，讓修課學生同時擁有業界技術與理論知識，再透過暑假與大四一個學期的實習，完備「未來人才」所需的養分。李天任校長說，「未來學校666保證就業」專案計畫未來並將擴大至美術與文創學系、智慧生活設計學系、智慧生活科技學系等其他科系領域，最終目標為各科系學生無需支付額外學習費用，都有機會參加專案，擁有該領域產業最新的技能與實務經驗。李天任校長表示，從大一新生「覺之教育品德全額獎學金」、大二至大四「創新共學獎學金」，到大三至大四「未來學校666保證就業」專案，華梵大學「安心就學全程全額獎學金計畫」讓學生從入學到畢業，四年在學期間都可安心就學，畢業後還能立即就業。希望能夠透過這些方案，來招收品德良好、愛護校園環境、學習動力高的學生就讀，為臺灣高等教育開出一條精緻小校的特色之路。