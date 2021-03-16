核四遷移台中 綠批盧秀燕裝傻 藍：問蔡英文
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-16 14:01:03
前總統馬英九表示，現階段解決能源問題的方法就是重啟核四，甚至傳出藍營學者已經在評估核四遷移到台中的可能性。讓許多台中市民擔心「核電廠要來了」
。今(16)日台中市議會召開臨時會，民進黨團提出緊急動議，手持「台中不要核電廠」等手板包圍市表盧秀燕要求表態，說清楚講明白，盧一改前兩天避而不談的態度，直接回應「假如要在台中增加核電機組，她及台中人都堅決反對」。民進黨議員黃守達表示，盧秀燕堅決反對核電來台中是好事，此舉不僅狠狠打臉了前總統馬英九，盧秀燕的反核發言，更是已然對今年重啟核四公投投下了態度的不同意票，直接打臉藍營內部挺核聲音。黃守達指出，根據某周刊所做民調，有42.7%的民眾，認為若因天然災害，發生像福島核電廠的輻射外洩事故，造成的生命財產損害程度將比福島更嚴重。且有高達66％的民眾支持再生能源取代核能發電。足見全台民眾對於非核家園的期待與核能災害的恐懼。黃守達強調，不管核電廠蓋在那裡，一但發生狀況，台中絕對無法倖免於難，相信這道理盧市長也非常了解，希望盧市長可以堅持下去，勿讓黨意凌駕於市民的健康，不要只是在議事堂做假動作，應勇敢呼籲台中市民，一起來為8月的重啟核四公投，投下「不同意」票。議員陳淑華、謝明源、邱素貞、蕭隆澤等痛批，泛藍學者要牽線中國核電集團給盧秀燕，聲稱要在台中市重啟核四，這麼嚴肅的議題，日前盧秀燕笑笑不回應，擺明就是「投機」、「裝傻」，面對核電議題笑笑不表態，意圖討好不得罪人，從中獲取政治利益。陳淑華、謝明源、邱素貞、蕭隆澤表示，拒絕核電是基本立場，泛藍竟出現台中市建核電的聲音，盧秀燕難道要將核災威脅帶給台中市嗎？而且泛藍還要引進中國核電集團，更是除了核災威脅外，無異是木馬屠城，除了核安問題外，也將陷台灣國安於危險、將台灣主權拱手給中國掌控，心態令人唾棄。陳淑華說，非核家園是台灣人長期推動的目標，國民黨推核四公投、馬英九要重啟核四都是政治操作、甚至在台中重啟核四都是為了政治利益，而意圖引進中國核電更是向中國靠攏的作法，令人不恥。江肇國批評，盧市長的說法模糊曖昧，並沒有拒絕核能發電，且以國民黨內對核能的態度，未來盧市長恐怕還是屈從黨意，出賣台中，讓整個中部陷入核能的風險中。國民黨議員黃健豪、張瀞分、楊正中、李中、羅廷瑋、陳文政、張廖乃綸則大喊「回去問你們蔡英文」、「能源議題是中央」，強烈反駁那是假議題。對此，盧秀燕表示，台中火力發電廠是全國最大發電廠，3、40年來台中人貢獻全國用電，假如中央還要在台中增加核電機組，她和台中人都堅決反對，但據她了解，到目前為止，中央政府和台中市選區的立委也都沒有這樣的打算。