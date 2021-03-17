防疫新生活隱憂　兒童保護案件激增兩成

根據衛福部統計，2019年兒童少年保護通報案件即創下歷史新高，2020上半年通報數據更較2019同期增加 5.8%，此時期在兒童少年保護開案數也增加 21%，家扶基金會執行長何素秋表示，國外相關研究與實證資料反映，疫情衝擊經濟亦引發家庭壓力、易衍生暴力風險，在國內每小時都會有孩子遭到不當對待，加以疫情下，兒少保護預防工作更待超前部署。根據調查，有36.8%的家長因疫情而減少收入，36.2%照顧子女壓力增加，兒童發展專家王宏哲說，由於落實防疫新生活，許多孩子會在家中進行遠距教學，家人也會盡量避免出門而造成彼此的摩擦增加，「但要當好父母而不是當好老師」，否則可能產生更多的不信任、猜忌和多疑。調查結果顯示，97.2%家長認同「大人要有耐心引導孩子的生活常規」，但實際「遇到孩子沒把東西收好的情境時，會感到生氣」有80.9%。王宏哲說家長的情緒會影響孩子，孩子在成長的過程中，脾氣會跟大人越來越像，個性越急的家長，會教出越急的孩子，在管教中情緒來了，建議可以尊人4個步驟，停止動作、避開衝突點、分析孩子行為、規畫合適的溝通，讓雙方在事情過後都能成長。家扶基金會也特別感謝28家愛心企業的參與，邀請大眾一同推動守護兒少的「用愛包圍」計畫，目標募集3千萬，將投入親職教育、追蹤輔導、心理創傷復原等服務，民眾可捐款或認購「家扶 x 貓爪抓摺疊收納椅」，幫助受傷的孩子與家庭早日重回希望的道路。