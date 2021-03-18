這「男性長壽病」逐漸年輕化　跨年齡層保養已刻不容緩！

近年健康意識抬頭，料理上的少油少鹽是基本，進食時間更得斤斤計較，為的就是不在上了年紀後，那原本旺盛的體態、機能都成了時代的眼淚。姑且你我都知道吃的「重要」，但每逢節慶，滿桌的大魚大肉，加上日常飲食精緻化，身體負擔的累積防不慎防，一不小心屬於年長者專利的症狀，就會下放到年輕族群，像是男性的常見的困擾「攝護腺肥大」，醫師指出以前大概都是60歲以上才容易有，但是現在發生年齡則有下降的趨勢，因此除了健康飲食，日常保養更得超前部署。

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攝護腺肥大有男性長壽病之稱，屬於老化現象，一般人認為都是在60歲以上才容易發生，但是現在受到環境、藥物、食物等影響，導致現在攝護腺肥大發生年齡有下降的趨勢，醫師指出，臨床上現在已經看到50歲的病人，攝護腺已經大了兩三倍，甚至3、40歲就有不少個案開始出現攝護腺肥大，明顯年齡層降低許多。

醫師指出，攝護腺肥大長期阻礙排尿，會造成膀胱及腎臟功能破壞，甚至引起腎衰竭，臨床上針對攝護腺肥大的治療方式，主要依攝護腺的大小和症狀而定，但若是夜尿3、4次以上，合併解尿不順、卡卡，可採用口服藥物治療改善，不過不少藥物都會有頭暈、影響性功能等藥物副作用，嚴重影響患者生活作息，到了最後，就必須考慮選擇手術治療，但手術後仍有復發的可能，甚至有攝護腺癌的風險，在治療後還要持續追蹤。

「中年男女煩惱」頻尿、夜尿

隨著年紀的增長，頻尿的症狀會變得更加普遍。統計發現，將近一半的60歲以上的老年人都患有夜尿症，夜間排尿的次數達兩次或者更多。夜尿症是由多種因素引起的，前列腺肥大、子宮/卵巢疾病、前列腺炎、膀胱炎、尿崩症、糖尿病和神經因素(特別是腦血管疾病、失眠和壓力)，都有可能是造成夜尿症的主因。夜尿症可以透過骨盆底肌肉運動、外科手術和藥物治療。然而，大多數患者都認為頻尿的症狀是不可避免的老化現象，而不會特別去醫院接受治療。但夜間頻尿和尿失禁不僅會使睡眠品質不佳、造成失眠，顯著降低了患者的生活品質，還可能對疾病的預後產生不利影響。

但其實，你我不需等到事情難以收拾後，才忙著杯水車薪，有專家建議，可在日常補充南瓜籽、牡蠣等含有豐富鋅的食物，預防攝護腺疾病。另外，南瓜含豐富的纖維質、α-胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素和β-隱黃素、玉米黃素，對於膀胱癌、皮膚癌等有抑制作用，而南瓜籽

含有磷、鈣、鉀、鐵、硒、鋅等多種礦物質，且含有木酚素，能調節女性荷爾蒙，也能改善攝護腺增生問題，同時提高精蟲品質。

現代人普遍忙碌，要餐餐顧及這麼多的元素，來為健康築起防禦高牆實為不易，因此許多人會透過健康食品來輔助，尤其奧地利藥用Cucurbita Pepo南瓜品種的「水溶性南瓜子」有著雜質較少、純度高、好吸收的優點，比起一般便宜的南瓜籽油，免去雜質、油份極易氧化腐敗、潛在的有害物質等可能的疑慮。

而市面上更有加入「瑞典黑麥花粉萃取物」、「 深色馬卡絕佳比例的萃取物 」、「番茄萃取物 」、「甘胺酸鋅」等輔助前列腺機能的All in one保健品，其中「黑麥花粉萃取物」已被FSA 認可，列入處方籤用藥，可維持泌尿道功能，及改善攝護線健康。

除了均衡飲食，多吃原生食材，也能透過複合式健康食品，補衝人體健康至關重要的完整營養成分，快速補充日常難以攝取的營養素之外，更能跨年齡層的全方位守護，最後醫師指出，補充這類保健品前，可先與醫藥專業人士諮詢，而若有解尿不順或頻尿等症狀，勿拖延就醫、超過50歲則定期追蹤檢查。