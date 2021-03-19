特企／您拍淡水美照我捐款！名軒開發結合綠堡機構

淡水除了老街、漁人碼頭、舊式建築以及曾被日本《TRiPORT》旅遊雜誌評選為「全球10大最美晚霞」之外，自從新北淡海輕軌通車後，近期出現許多洗版IG的美景，包括幾米彩繪車站、海際線公路等等。這次名軒開發與綠堡機構-寶穎廣告攜手合作做公益，邀請民眾不管是住在淡水或是到淡水玩，分享自己心中最美的淡水照片，就能一同響應公益活動。

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本公益活動由名軒開發與綠堡機構-寶穎廣告主辦，麗寶文化藝術基金會、家扶基金會一起見證，去年由於疫情影響，造成家扶中心的善款減少；因此名軒開發吳泓瑩董事長希望能透過擴大參與的公益巧思，將關懷、照護帶入活動中，並且把淡水生活中的美好傳遞出來。此次，特別與家扶中心一起合作，「您拍淡水美照、我捐款」的創意銷售模式，以一件好事，成就更美好淡水。自3月18日起在淡水拍照或是到【名軒海樂地】賞屋拍美景，於個人臉書真實帳號拍照上傳到【名軒海樂地】專屬網頁，綠堡機構-寶穎廣告就捐贈家扶中心1元，累積一年所得金額後，全數捐贈家扶中心。這一年中，將抽出6位上傳照片的民眾，送出福容大飯店漁人碼頭住宿券，希望能擴大社會參與公益，成為家扶中心的快樂助養人。

這次公益記者會的出席貴賓包含名軒開發董事長吳泓瑩、綠堡機構-寶穎廣告董事長蔡季㚬、麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢以及新北家扶扶幼主委陳雪鳳。名軒開發表示，這十年間一直致力於公益活動，每年都會邀請新北家扶中心受扶助的弱勢家庭免費暢遊麗寶樂園，並提供福容大飯店美味餐點，春節前也會認購年菜。新北家扶扶幼表示，受到疫情的衝擊，確實減少了善款，很感謝名軒開發與綠堡機構-寶穎廣告共同發起「您拍淡水美照、我捐款」的公益活動，希望民眾能夠熱情參與，幫助弱勢孩童。

名軒開發常年響應家扶的公益活動之外，也致力打造人人買得起的優質住宅產品，名軒將在2021年上半年推出位於淡海輕軌綠線崁頂站旁，近八千坪的淡海造鎮案「名軒海樂地」，規劃1+1至3+1房海灣輕軌俱樂部宅，總價預計在800萬到1,400萬，將打造出六千坪俱樂部生活，其中有18個主題俱樂部，包含高爾夫練習室、兒童遊戲室、健身俱樂部、烹飪教室、游泳池、球類中心、KTV等，不管晴天雨天，365天都能暢遊淡水生活。