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防毒二優先二機制　林瑩蓉訪視兒少服務據點

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-03-19 19:14:16

▲毒防局局長林瑩蓉率領同仁走訪青少年關懷協會及牧愛生命協會二處據點。（圖／高市毒防局提供）
▲毒防局局長林瑩蓉率領同仁走訪青少年關懷協會及牧愛生命協會二處據點。（圖／高市毒防局提供）
高雄市毒防局自今年起創新推動「從心SAY NO～司法少年再犯防止推進方案」，結合司法端提前介入，建立貫穿式保護機制，並進行預防兒少施用毒品個案復歸轉銜服務專案計畫，目前委由三家民間兒少團體：中華民國牧愛生命協會、張老師基金會高雄分事務所及高雄市青少年關懷協會，分區負責對18歲以下施用毒品兒少個案進行輔導、追蹤訪視及家長親職教育。
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毒防局局長林瑩蓉17日率領同仁走訪青少年關懷協會及牧愛生命協會二處據點，了解第一線社工實務輔導現況，感謝第一線社工的辛勞與積極向廟宇爭取對青少年宣導的機會。
▲林瑩蓉指出，父母是孩童的主要照顧者，同戶內有吸毒者，親職照顧功能十分堪慮。（圖／高市毒防局提供）
▲林瑩蓉指出，父母是孩童的主要照顧者，同戶內有吸毒者，親職照顧功能十分堪慮。（圖／高市毒防局提供）
林瑩蓉表示，為防範藥癮者家庭合併脆弱家庭的高風險性，造成兒少身心傷害或不幸事件發生，希望兒少毒品防制輔導工作以「優先保護兒少健康安全」及「技能培訓優先就業」二大優先為準則，並強化個案家庭環境風險評估與立即通報二機制。
林瑩蓉進一步表示，施用毒品兒少可能缺乏家庭支持或家庭不完整，可能中輟、離校、失學，提早社會化，毒防局與兒少據點就是要當兒少的家長，做為兒少的依靠與人生的指引，不僅輔導訪視，也應像家長般協助安排生活、就學、培訓、就業等。今年施用毒品兒少個案服務將朝向創新理念與更務實做法來推展，不只看量化指標，更重視質化成效，目前用毒少年非在學佔7成，復學意願不高也不易，將著重在強化發掘職涯興趣、優先培訓技能，再就業媒合，才能真正自立更生。
▲▲林瑩蓉感謝第一線社工的辛勞。（圖／高市毒防局提供）
▲林瑩蓉感謝第一線社工的辛勞。（圖／高市毒防局提供）
毒防局並向委辦合作據點提出年度工作重點方向：1.建立第一時間通報機制，重視訪視報告的判讀，本局進行二度把關，有異狀或特殊情形，立即跨局處介入；2.強化職涯興趣探索，技能培訓優先就業媒合，讓藥癮兒少投入職場前有緩衝適應期，同時給予技能培訓到能自立復歸（給釣竿而非給一簍魚的概念）；3.有復學意願之少年輔導媒合技職學校，培養一技之長同時完成學業；4.毒防局整合就業媒合資源協助服務據點個案提供合適工作機會。4.對脆弱家庭或高風險個案家庭增加訪視頻率，提供必要扶助。5.延長輔導期直至個案達到穩定性。6.個案家庭尚育有12歲以下孩童，結合網絡單位加強輔導訪視頻率，強化兒少保護機制，檢視家庭網絡系統，避免世代複製，防範兒少傷害（包含毒害）事件。
林瑩蓉指出，父母是孩童的主要照顧者，同戶內有吸毒者，親職照顧功能十分堪慮，未成年子女易暴露在高風險環境下受害，甚至發生世代複製學習吸毒，目前毒防局與民間團體公私協力設置兒少服務據點，就是要擴展保護觸角，以完善兒少保護機制。
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