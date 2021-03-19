防毒二優先二機制 林瑩蓉訪視兒少服務據點
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-03-19 19:14:16
高雄市毒防局自今年起創新推動「從心SAY NO～司法少年再犯防止推進方案」，結合司法端提前介入，建立貫穿式保護機制，並進行預防兒少施用毒品個案復歸轉銜服務專案計畫，目前委由三家民間兒少團體：中華民國牧愛生命協會、張老師基金會高雄分事務所及高雄市青少年關懷協會，分區負責對18歲以下施用毒品兒少個案進行輔導、追蹤訪視及家長親職教育。
毒防局局長林瑩蓉17日率領同仁走訪青少年關懷協會及牧愛生命協會二處據點，了解第一線社工實務輔導現況，感謝第一線社工的辛勞與積極向廟宇爭取對青少年宣導的機會。林瑩蓉表示，為防範藥癮者家庭合併脆弱家庭的高風險性，造成兒少身心傷害或不幸事件發生，希望兒少毒品防制輔導工作以「優先保護兒少健康安全」及「技能培訓優先就業」二大優先為準則，並強化個案家庭環境風險評估與立即通報二機制。林瑩蓉進一步表示，施用毒品兒少可能缺乏家庭支持或家庭不完整，可能中輟、離校、失學，提早社會化，毒防局與兒少據點就是要當兒少的家長，做為兒少的依靠與人生的指引，不僅輔導訪視，也應像家長般協助安排生活、就學、培訓、就業等。今年施用毒品兒少個案服務將朝向創新理念與更務實做法來推展，不只看量化指標，更重視質化成效，目前用毒少年非在學佔7成，復學意願不高也不易，將著重在強化發掘職涯興趣、優先培訓技能，再就業媒合，才能真正自立更生。毒防局並向委辦合作據點提出年度工作重點方向：1.建立第一時間通報機制，重視訪視報告的判讀，本局進行二度把關，有異狀或特殊情形，立即跨局處介入；2.強化職涯興趣探索，技能培訓優先就業媒合，讓藥癮兒少投入職場前有緩衝適應期，同時給予技能培訓到能自立復歸（給釣竿而非給一簍魚的概念）；3.有復學意願之少年輔導媒合技職學校，培養一技之長同時完成學業；4.毒防局整合就業媒合資源協助服務據點個案提供合適工作機會。4.對脆弱家庭或高風險個案家庭增加訪視頻率，提供必要扶助。5.延長輔導期直至個案達到穩定性。6.個案家庭尚育有12歲以下孩童，結合網絡單位加強輔導訪視頻率，強化兒少保護機制，檢視家庭網絡系統，避免世代複製，防範兒少傷害（包含毒害）事件。林瑩蓉指出，父母是孩童的主要照顧者，同戶內有吸毒者，親職照顧功能十分堪慮，未成年子女易暴露在高風險環境下受害，甚至發生世代複製學習吸毒，目前毒防局與民間團體公私協力設置兒少服務據點，就是要擴展保護觸角，以完善兒少保護機制。