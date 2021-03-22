40歲女縮胃減重導致皮鬆弛 非侵入式電波找回體態
健康醫療網
2021-03-22 08:31:00
【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名40歲黃小姐過去曾是舞者，但因一場車禍受傷後，左腳受傷不能運動，且僅管食量不大，但體重卻持續增加，後續檢查時又發現有高血脂以及糖尿病的前兆，為了健康，黃小姐決定接受縮胃減重手術，順利減去15公斤，卻發現包含蝴蝶袖，大腿內側等皮膚鬆弛，因此經醫師建議採以鳳凰電波的拉皮療程，順利找回滿意體態，也對自己更有自信。
電波拉皮屬非侵入式 患者可全程保持清醒這名黃小姐起初因擔心切皮手術會留下疤痕，但又對自己鬆弛的皮膚非常介意，因此才決定採以非侵入式電波拉皮療程。臺中榮總皮膚專科暨醫學美容中心醫師翁毓菁解釋，鳳凰電波屬於最新一代的非侵入式電波拉皮療程，施打過程不需麻醉，患者可保持全程清醒，且與醫師互動聊天，讓患者更安心。鳳凰電波解決蝴蝶袖 手臂圍減少2公分以上翁毓菁醫師說明，鳳凰電波藉由在皮膚組織每秒680萬次的震動下產生的熱能，促使皮膚層、軟組織、筋膜層同時加熱，並以環狀收緊式的打法運用在蝴蝶袖，短短一個月時間，黃小姐雙側手臂圍均減少了兩公分以上，讓黃小姐對於成效非常滿意。想靠醫美找回體態 療程前須經專業評估為協助想要兼顧健康與美麗的民眾，臺中榮總醫美中心為國家級醫學中心率先引進醫美療程最新科技鳳凰電波，透過最新技術以及醫療專業提供給院內減重民眾更多選擇。翁毓菁醫師強調，想透過醫美協助幫助體型更加完美，療程前應先經由專業醫師評估及討論，才能真正達到療程目的。資料來源：健康醫療網 40歲女縮胃減重導致皮鬆弛 非侵入式電波找回體態健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊