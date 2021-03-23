▲ KIA 服務網路再提升 新竹旗艦展間新開幕

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(由左至右) 上賀汽車董事郭政翰、經銷商聯誼會會長蔡政男、台灣森那美起亞總裁李昌益、上賀汽車董事長郭武陸、台灣森那美起亞董事長劉家輝、上賀汽車事業部副總經理范淑婷及台灣森那美起亞銷售暨產品發展總經理江志成一同為新竹旗艦展示中心剪綵。

× (由左至右) 上賀汽車董事郭政翰、經銷商聯誼會會長蔡政男、台灣森那美起亞總裁李昌益、上賀汽車董事長郭武陸、台灣森那美起亞董事長劉家輝、上賀汽車事業部副總經理范淑婷及台灣森那美起亞銷售暨產品發展總經理江志成一同為新竹旗艦展示中心剪綵。

台灣森那美起亞攜手上賀汽車，打造新竹旗艦展示中心

KIA 總代理台灣森那美起亞進軍台灣市場後，持續布局全台的銷售與售服網路，其中作為 KIA 桃竹苗地區最重要的經銷夥伴─上賀汽車，更在 2021 年展開強烈的企圖心；繼 2021 年 2 月，宣布桃園中壢的全新 1S 展間正式開幕後，上賀汽車更瞄準大新竹地區市場，在經過緊鑼密鼓地籌畫之後，於日前宣布 KIA 新竹旗艦展示中心正式盛大開幕。

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成立於 2014 年的上賀汽車，是 KIA 總代理台灣森那美起亞，在桃竹苗地區最重要的經銷商夥伴。自成立以來，上賀汽車在桃竹苗地區屢屢寫下銷售佳績，同時在新車銷售、售後保修等，均有多年深厚的專業經驗。看好大新竹地區市場的發展潛力，上賀汽車於新竹市中心精華地段，再次投資超過千萬打造全新 3S 旗艦展示中心。

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KIA 新竹旗艦展示中心佔地超過 450 坪，以簡約優雅的設計風格、搭配帶有溫度的木紋材質，並善用設計巧思擴張的視覺效果，讓室內展示空間不僅看起來更加寬敞舒適，更營造出溫馨且富有人文風味的賞車氛圍。此外，KIA 新竹旗艦展示中心並首度導入車主專屬交車室的空間設計，藉由專屬的獨立空間，讓整個交車過程更加舒適及隱密。售後保修部分，除了整潔明亮的服務廠保修區外，並設置有車主專屬的客休區。

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持續擴展銷售與服務網路，深耕國內市場

邁入 2021 年初，KIA 總代理台灣森那美起亞，持續以具體行動展現深耕國內市場的承諾，不僅整合商用車與乘用車市場、快速導入最新世代 KIA 車款，更與經銷商夥伴共同攜手、積極擴展銷售與服務網路。KIA 新竹旗艦展示中心的加入，相信將更深化在地服務體系能量，落實台灣森那美起亞與上賀汽車以「顧客優先、車主滿意」的經營核心理念。

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KIA

新竹旗艦展示中心