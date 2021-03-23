▲ KIA 服務網路再提升 新竹旗艦展間新開幕

台灣森那美起亞攜手上賀汽車，打造新竹旗艦展示中心
KIA 總代理台灣森那美起亞進軍台灣市場後，持續布局全台的銷售與售服網路，其中作為 KIA 桃竹苗地區最重要的經銷夥伴─上賀汽車，更在 2021 年展開強烈的企圖心；繼 2021 年 2 月，宣布桃園中壢的全新 1S 展間正式開幕後，上賀汽車更瞄準大新竹地區市場，在經過緊鑼密鼓地籌畫之後，於日前宣布 KIA 新竹旗艦展示中心正式盛大開幕。
成立於 2014 年的上賀汽車，是 KIA 總代理台灣森那美起亞，在桃竹苗地區最重要的經銷商夥伴。自成立以來，上賀汽車在桃竹苗地區屢屢寫下銷售佳績，同時在新車銷售、售後保修等，均有多年深厚的專業經驗。看好大新竹地區市場的發展潛力，上賀汽車於新竹市中心精華地段，再次投資超過千萬打造全新 3S 旗艦展示中心。
KIA 新竹旗艦展示中心佔地超過 450 坪，以簡約優雅的設計風格、搭配帶有溫度的木紋材質，並善用設計巧思擴張的視覺效果，讓室內展示空間不僅看起來更加寬敞舒適，更營造出溫馨且富有人文風味的賞車氛圍。此外，KIA 新竹旗艦展示中心並首度導入車主專屬交車室的空間設計，藉由專屬的獨立空間，讓整個交車過程更加舒適及隱密。售後保修部分，除了整潔明亮的服務廠保修區外，並設置有車主專屬的客休區。
持續擴展銷售與服務網路，深耕國內市場
邁入 2021 年初，KIA 總代理台灣森那美起亞，持續以具體行動展現深耕國內市場的承諾，不僅整合商用車與乘用車市場、快速導入最新世代 KIA 車款，更與經銷商夥伴共同攜手、積極擴展銷售與服務網路。KIA 新竹旗艦展示中心的加入，相信將更深化在地服務體系能量，落實台灣森那美起亞與上賀汽車以「顧客優先、車主滿意」的經營核心理念。