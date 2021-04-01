特企／花王環保展登場　國際首獎畫作吸睛展出

「花王環保展」即日起至5月31日於中山站地下書街R9光盒盛大登場，展覽中展出2020年花王國際兒童環境繪畫比賽的得獎作品，描繪了世界各地正面臨的環境問題以及孩子們對於未來美好環境的憧憬，畫作渲染力十足，現場吸引許多民眾駐足觀賞，拍照留念！





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展覽開幕的第一個週末，花王也特別邀請去年參加國際兒童環境繪畫比賽獲得優異表現的五位得獎者與家人蒞臨現場、共襄盛舉；花王(台灣)董事長兼總經理大熊康生也特別出席致贈充滿紀念意義的禮物給五位「花王Kirei小將」，鼓勵未來主人翁從小思考環境保護，都能成為愛護地球的環保小尖兵! 其中，來自屏東游靚恩同學的畫作「未來的顏色」，從全球各國家參與高達12884件作品中脫穎而出，得到了首獎地球大賞的榮譽，也歡迎民眾前往欣賞孩子們精彩的創作，一同分享這份榮耀!





花王(台灣)一直以來秉持著花王集團ESG策略「Kirei lifestyle plan」，發揮企業影響力推廣環保行動，目標為消費者打造永續的生活方式，創造外在與內涵的潔淨與美麗，「花王環保展」為花王長期推廣的環保行動，每年展出兒童環境畫作，期待透過孩子們純真的視角，帶領大眾思考環境問題並以行動改變，一同加入守護地球的行列!





Let’s eco Together! 邀請大家一起探尋中山地下街最美光廊





「花王環保展」即日起至5月31日於中山站地下書街R9光盒盛大登場，本次展覽主題為「海洋是環境的終點 人類生活面貌的體現」，以「永續生活、森態保育、海洋終點」三大主題結合兒童環境創作闡述環境問題與我們的生活緊密關聯，也呼應花王(台灣)長期投入環境教育的核心價值，期望能從小啟發從原點創造改變，包含共同響應花王集團的國際兒童環境繪畫比賽、貼近台灣推出的海洋教育環島淨灘活動、食物森林及花王環保展，期望透過教育的力量帶動大家從生活開始為環境盡一份力，少一點環境破壞，多一些微笑在生活之中!





第12屆花王國際兒童環境繪畫比賽即將開始徵件





邀請台灣各地6到15歲的小朋友，2021年4月15日至2021年9月6日參加第十二屆花王國際兒童環境繪畫比賽，本活動宗旨在於鼓勵未來的主人翁思考環境保護，用繪畫表達他們在日常生活中節省資源的辦法。今年的主題為「Together, we are eco-friendly一起做環保」，邀請孩子們藉由繪畫創作傳達如何透過每天的舉手之勞實現讓環境更美好的夢想。





