木柵動物園螺絲鬆？半年內就傳3起動物逃脫事件

3月中木柵動物園傳出紅猴「男道」趁保育員不注意時，從未關閉的舍門逃脫而出，引發社會各界關注。不過截至目前為止的半年內，台北市立木柵動物園已經傳出3起動物逃脫的事件，其中原因除了保育員未關妥籠舍的門外，去年11月中有石虎從園區內挖洞逃跑，9月則是食蟻獸母女越過柵欄逃脫，也不禁讓外界好奇，是園內設備還是在保育員的訓練上出了問題？





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▲去年9月1日，居住於熱帶雨林區的食蟻獸小紅，就因為不明原因帶著不到4個月大的女兒，翻越設有電牧線的柵欄脫逃，園方雖在當天下午順利找到女兒，但直到3個月後才找到小紅。（圖／翻攝自Taipei Zoo 臺北市立動物園官網）

× ▲去年9月1日，居住於熱帶雨林區的食蟻獸小紅，就因為不明原因帶著不到4個月大的女兒，翻越設有電牧線的柵欄脫逃，園方雖在當天下午順利找到女兒，但直到3個月後才找到小紅。（圖／翻攝自Taipei Zoo 臺北市立動物園官網）

▲去年11月22日上午，3歲大的石虎「飛飛」則在戶外活動場活動時，以挖洞的方式逃出活動場。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）

× ▲去年11月22日上午，3歲大的石虎「飛飛」則在戶外活動場活動時，以挖洞的方式逃出活動場。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）

▲今年3月中，紅猴「男道」趁著保育員在飼養另一隻紅猴時，由於籠舍的門栓並未確實扣緊，讓男道趁隙奪門而逃。（圖／臺北市立動物園提供）