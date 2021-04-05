木柵動物園螺絲鬆？半年內就傳3起動物逃脫事件
記者丁上程／台北報導
2021-04-05 09:00:00
3月中木柵動物園傳出紅猴「男道」趁保育員不注意時，從未關閉的舍門逃脫而出，引發社會各界關注。不過截至目前為止的半年內，台北市立木柵動物園已經傳出3起動物逃脫的事件，其中原因除了保育員未關妥籠舍的門外，去年11月中有石虎從園區內挖洞逃跑，9月則是食蟻獸母女越過柵欄逃脫，也不禁讓外界好奇，是園內設備還是在保育員的訓練上出了問題？
木柵動物園從過去就數度傳出動物逃跑的案例，不過從去年9月至今半年內，就傳出3起逃脫事件，相較過去頻率較高，而其中無論是人為因素還是設備因素都有。去年9月1日，居住於熱帶雨林區的食蟻獸小紅，就因為不明原因帶著不到4個月大的女兒，翻越設有電牧線的柵欄脫逃，園方雖在當天下午順利找到女兒，但直到3個月後才找到小紅。 而去年11月22日上午，3歲大的石虎「飛飛」則在戶外活動場活動時，以挖洞的方式逃出活動場。而歷經17天後，保育員在巡視白鼻心與歐亞水獺欄舍交界處上方的誘捕籠，發現飛飛的蹤影，雖然身上有少數擦傷，也有輕微感染的情況，不過在動物園方面細心照護下，目前健康無虞。 最近一次則是今年3月中，紅猴「男道」趁著保育員在飼養另一隻紅猴時，由於籠舍的門栓並未確實扣緊，讓男道趁隙奪門而逃。而在多日的搜索以及擺放誘捕龍後，3天後的上午終於在環園道路上的誘捕籠內，發現被捕獲的男道。由於籠內的蘋果等新鮮水果都被男道食用一空，也被動物園戲稱是「難敵蘋果的誘惑」。