【MotoGP戰報：杜哈站】Ducati與Yamaha再度上演爭奪戰，Quartararo最終成功反擊，Yamaha再奪一冠

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本站MotoGP賽事仍在卡達舉辦，而分站名則取為杜哈，經過上一戰激烈廝殺後，Ducati於本站依舊保有速度優勢，其竿位由菜鳥Martin奪下，第二為Zarco，第三則是上站冠軍Vinales。
起跑後Martin憑車輛速度與路線成功守住領先位置，而Zarco也順利保持在第二位置，才剛開賽沒多久Rins就有著強烈企圖心對Zarco進行超越，但很可惜未能拉開距離，因此來到直線路段就被Zarco以速度反超，而Rins當然也不甘心於接下來的彎中在進行反超，然而此戲碼就不斷重複上演，也因此賽事前段就如此激烈，導致Rins於後段輪胎抓地利開始衰退，但好在最終還能以第四名作收。而隊友Mir也跟隨著腳步一同在領先集團爭奪，只不過不慎發生失誤未能有爭冠條件。
雖然起跑沒有很理想的Quartararo，趁著Mir與Miller發生失誤而成功挺進，而車輛設定也有著良好表現，因此於賽事倒數時向一直領先的Martin進行超越，並且很快的拉開距離擺脫直線被超危機，最終穩穩替Yamaha再奪一冠，Martin後來也無法擋住Zarco攻擊以第三名作收。而上站冠軍Vinales也因起跑不理想，但後來還是有跑進第五名。經過兩站目前積分排名Zrarco以40分暫居第一，Quartararo與Vinales同為36分分佔二三。