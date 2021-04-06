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【MotoGP戰報：杜哈站】Ducati與Yamaha再度上演爭奪戰，Quartararo最終成功反擊，Yamaha再奪一冠

Carture 車勢文化

2021-04-06 10:55:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
MotoGP賽事第二站依舊在卡達舉辦，上一站Ducati展線速度優勢，但Yamaha也找到正確車輛設定方向，因此讓Vinales成功摘下冠軍，而本站Ducati依舊保有優勢，但最終仍不敵Yamaha攻勢，本站由Quartararo替Yamaha再摘一冠。

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本站MotoGP賽事仍在卡達舉辦，而分站名則取為杜哈，經過上一戰激烈廝殺後，Ducati於本站依舊保有速度優勢，其竿位由菜鳥Martin奪下，第二為Zarco，第三則是上站冠軍Vinales。

起跑後Martin憑車輛速度與路線成功守住領先位置，而Zarco也順利保持在第二位置，才剛開賽沒多久Rins就有著強烈企圖心對Zarco進行超越，但很可惜未能拉開距離，因此來到直線路段就被Zarco以速度反超，而Rins當然也不甘心於接下來的彎中在進行反超，然而此戲碼就不斷重複上演，也因此賽事前段就如此激烈，導致Rins於後段輪胎抓地利開始衰退，但好在最終還能以第四名作收。而隊友Mir也跟隨著腳步一同在領先集團爭奪，只不過不慎發生失誤未能有爭冠條件。

本站Martin表現非常出色，不僅取得竿位於正賽也長時間維持領先，但最終則以第三作收。
本站Martin表現非常出色，不僅取得竿位於正賽也長時間維持領先，但最終則以第三作收。
Rins太早就以激烈方式爭奪排名，使其後段輪胎沒有過多競爭本錢。
Rins太早就以激烈方式爭奪排名，使其後段輪胎沒有過多競爭本錢。
雖然起跑沒有很理想的Quartararo，趁著Mir與Miller發生失誤而成功挺進，而車輛設定也有著良好表現，因此於賽事倒數時向一直領先的Martin進行超越，並且很快的拉開距離擺脫直線被超危機，最終穩穩替Yamaha再奪一冠，Martin後來也無法擋住Zarco攻擊以第三名作收。而上站冠軍Vinales也因起跑不理想，但後來還是有跑進第五名。經過兩站目前積分排名Zrarco以40分暫居第一，Quartararo與Vinales同為36分分佔二三。

Quartararo於倒數時成功超越Martin並維持領先，最終以第一充過終線摘下冠軍。
Quartararo於倒數時成功超越Martin並維持領先，最終以第一充過終線摘下冠軍。
Rossi排位賽表現不佳於最後起跑，正賽也未能有出色表現一直處於最後段掙扎。
Rossi排位賽表現不佳於最後起跑，正賽也未能有出色表現一直處於最後段掙扎。

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