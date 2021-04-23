專訪／盧佳慧「琴路」艱辛　快乾膠黏手反抗虎媽陳郁秀

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從小陳郁秀對於長女盧佳慧的訓練就相當嚴格，一周7天從早到晚的行程，每個小時都排得滿滿的，「就像做預算表一樣！」盧佳慧回想小時候的「琴路」，依舊記憶猶新，她每天都要記錄一整天的總練琴時數，畫上正字記號，如果一個禮拜的總練琴時數沒有「達標」就要補齊，「所以你如果一到五很荒廢的話，六日就別想活了。」
小學三年級的時候，覺得練琴苦不堪言的盧佳慧，在美勞課時靈光一閃，「如果手指黏在一起，那回家就不用練琴了」，於是她用快乾膠把十隻手指全部黏起來，想當然下場非常淒慘，立刻被送去急診室處理，「那是我對媽媽的小小叛逆。」
上了高中陳郁秀也沒有輕易放過盧佳慧。
盧佳慧就讀師大附中音樂班，即使在當時就標榜學風自由、不體罰的附中，陳郁秀也不改其「虎媽」作風。有一次盧佳慧練琴遲到，被媽媽處罰罰站，當時她想，罰站就罰站，結果隨著一節課過去、兩節課過去，「同學經過都問我，佳慧你怎麼在這？佳慧你還在這？」那天盧佳慧被罰站了一整個下午，在同儕面前覺得顏面無光，於是向陳郁秀提議在家學琴。
「結果回家更慘！」不像學校一節課50分鐘，在家的上課時間無限上綱，連爸爸盧修一都不忍心前來「救援」，不過，道高一尺魔高一丈，陳郁秀索性把家裡琴房的兩邊門都鎖上，慈父也鬥不過虎媽。
一天24小時和身兼嚴師的媽媽相處，盧佳慧坦言當時真的對媽媽又愛又恨，逃避和叛逆不可避免，「所以我大學出國留學時，就像一匹脫韁的野馬，什麼都想學、什麼都嘗試。」以前為了保護雙手被禁止打籃球，出國後的盧佳慧開始學溜冰、玩滑雪，也接觸服裝設計、去看百老匯，但在蠟燭多頭燒到體力承受不了之後，才發現原來自己最愛的還是鋼琴。
在經歷過一圈碰撞、走過這段「坎坷琴路」後，盧佳慧也成為鋼琴老師，開始理解媽媽的用心，感受到身為一個老師期望跟辛勞，「現在反而很容易體會媽媽當時的心情。」現在的她能笑看過去種種，也是多虧了陳郁秀的魔鬼訓練。
虎媽心聲 陳郁秀坦言：教自己孩子最痛苦
這樣一位嚴格的虎媽，其實陳郁秀也是苦過來的。她五歲就開始學習鋼琴，在傳統的日式教育下成長，本就受到嚴格的要求，長大後進入巴黎國立高等音樂舞蹈學院深造，所受的訓練更加嚴苛，連穿著、體態都有一定的規範，也因此，陳郁秀把這一板一眼的方式，運用在教育孩子的音樂之路上。她深知，如果在一定年齡前沒有具備基本的技藝和體力，很難成為一名職業演奏家。
不過，陳郁秀坦言，她並不希望教自己的孩子彈鋼琴，「因為那是很痛苦的事！」無奈當時盧修一因白色恐怖入獄，陳郁秀有3個孩子要養，只能一肩扛起所有重擔。
盧修一入獄那年盧佳慧才6歲，最小的兒子甚至剛滿周歲，陳郁秀教鋼琴維持生計時，兩個女兒和兒子在鋼琴下畫畫、看書，一個女人要帶3個小孩長大，沒有餘裕送去上鋼琴課，陳郁秀只好為母則強，身兼母職與嚴師。
「我對女兒的要求就是到小學六年級，因為那是要成為一個演奏家打好基礎的時候。」為了訓練女兒，陳郁秀在師大任職時，每天下午三、四點都被同事調侃說「快點回家上班了」，因為要督促盧佳慧練琴。「我把這些基本的訓練、技巧在小六前都教給她，我就心安理得了，因為後面是她們自己的選擇。」
感情好不言而喻 陳郁秀、盧佳慧彈琴展現母女情
聊到這裡時，盧佳慧忍不住吐槽說：「不只到小六，其實是到出國，像脫韁野馬一樣才有選擇。」還不忘再次強調，「媽媽真的是非常嚴格的人，連我寫《蝴蝶蘭》送她時，她也只回答了一聲『嗯』。」隨後兩人相視大笑。
盧佳慧說：「母親的成就，女兒是望塵莫及。」也常開玩笑說道，感覺如夾縫中求生存，被父母的盛名壓得喘不過氣。但其實盧佳慧早已看開，除了真心以父母為榮，也只跟自己比賽，凡事盡心盡力，不讓自己後悔就是最好的回報。
陳郁秀則說：「其實她已經夠努力了，我現在反而告訴她要放鬆一點」，但對於女兒的跨界嘗試，她很是看好，在不同的領域中互相理解，「現在跨界的專家已經在這（指盧佳慧）了。」
訪問尾聲，《NOWnews今日新聞》邀請陳郁秀、盧佳慧彈琴拍攝畫面，母女倆不僅互相拍下對方彈琴的樣子，還很在意角度跟pose，陳郁秀看起來就像是女兒第一次辦音樂會一樣，前前後後、各種角度，都拿手機仔細的記錄，陳郁秀還熱心地告訴我們在哪個視角拍攝演奏者才好看，「我以前的鋼琴演奏會海報都是這樣拍」，而現在陳郁秀也幫盧佳慧這樣拍。
盧佳慧也在媽媽彈琴時不斷按下手機快門，連頭髮的細節，衣領的平整也幫她細心打理，以前對「嚴師」母親的怨懟早已消失，不時的小吐槽，開開母親的玩笑，一起讚嘆鋼琴的音色與美感，反而更像是一同逛街的好閨蜜。3月底春光正盛，是新芽成株、瓊苞綻放之時，母女倆挽著手，有說有笑的消失在街角。