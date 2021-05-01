名家論壇》黃至堯／億萬點擊大咖教您用新媒體為企業賦能

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演講主題是遲到的愛迪達! 2018 Adidas因技術漏洞消費者線上大量搶購, 被迫關閉APP直到去年10月底才重新上線, 直接導致業績下滑, 尤其在2020 Q2集團總營收下降35%。反觀Nike自2019 APP上線與消費者建立深度會員關係, 疫情下還能交出亮眼業績, 皆是受益于電商大幅增長。
擁有線上擁有未來
我的一個品牌客戶經營線下長達40年, 前些年才通過我們的獵頭顧問協助組建了線上營銷團隊至今不過 4年, 營收比例已與線下通路不相上下… 有越來越多企業主都想打造線上影響力, 時至今日品牌在線上的戰爭已成為企業兵家必爭之地, 分析其原因有以下三點：
1. 移動互聯網普及
為新媒體發展提供肥沃土壤，相較原本單純的線下宣傳方式, 線上受眾更廣，效率更高，傳播更快速, 影響範圍更大。
2. 人均使用手機8小時
無論微博、微信公眾號、小紅書、抖音、快手、視頻號等都擁有上億的流量池，企業應結合自身定位選擇合適平台讓更多人看到。
3. 通過內容和使用者互動
打造“熱點話題”即時互動，更容易引起用戶興趣與參與感，有助於提升品牌或產品知名度, 讓使用者留下深刻印象。
來自知名大V的建議
自媒體達人 “小應” 年紀輕輕已是上億點擊幕後神推手，他告訴我建立品牌知名度要先分析自身定位，思考合適的宣傳形式圖片？文字？音視頻？之後方能找尋適合的平台(每個平台目標族群不同)方能事半功倍。
再來便要思考如何精准獲客及低成本獲客! 流量越來越貴，誰能以低成本獲客,成功機率自然大。自媒體達人 “小應” 傳授我她自創的天龍八部運營密技, 分享給大家, 切記不要外傳。
第一步: 粉絲愛的是人
擬人化，具象化至關重要, 必須是有感情、有想法、有思考的人, 用戶更容易喜歡上你。很多知名內容團隊都超過數十人，但對外一定是一個人的形象!
第二步: 獨特風格與表現形式
完成擬人化和人物具象化後，運營要表現出鮮明的個性特徵，比如我的語言是幽默詼諧，我是神吐槽等，或是固定一種語言或配圖風格等。
第三步: 固定欄目
增加粉絲黏性與互動。前幾年有個特別火的欄目叫做美女時鐘，整點女孩舉著板，上面寫著時間，短時間吸粉很多。粉絲會想明天怎樣更新? 粘性很快被培養起來。
第四步: 增加互動
不僅與粉絲互動，也和其他帳號互動。前期的評論要儘量回復。 “互推”我們小就找其他小帳號去互推，逐漸變大後，再慢慢接觸更高層次的帳號。
第五步: 定位明確
神吐槽少女、一本正經國學大師或年輕歷史愛好者，具象化的人物形象和定位風格，內容也盡可能地向這個人設靠攏。
第六步: 原創內容
原創是基本功, 有原創才能保證自己的品牌調性和IP價值。內容要重質重量精挑細選，一些具有媒體屬性的產品和平台基本上都離不開高品質的原創內容。
第七步: 碰瓷大號+熱點
新手沒有粉絲，影響力有限，需借力。發文的時候，相關話題盡量@相關的大號大V.，可以使你的曝光量增加，從而向自己引流。
第八步: 評論區帶節奏
評論區如有人說小編你智障呀! 這時要暗自竊喜，現在媒體平台的推薦機制是，如果評論罵得越凶，代表熱度越大，平台推薦力度自然越大。
趕緊帶著乾貨上線練習, 唯有實踐才能出真知，期待您也可以成為億萬博主。
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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