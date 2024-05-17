房價如斷線風箏飛天！專家喊廢除2措施　最快6個月房價起碼跌2成

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何世昌分享，時常被問到「怎麼做才能讓房價下跌？」，但綜觀全世界目前都沒有找到一勞永逸的方法，而且從各個國家經驗來看，唯一有效且能長期抑制房價上漲的方式為「經濟大蕭條」。他強調，只是經濟蕭條還不夠，像阿根廷經濟蕭條會伴隨著通膨同時發生，此時房價不見得會下跌。
為何等待房價崩盤如此之難？何世昌分析，因為這個預期等於在和經濟大神對著幹，長期下來都很難賭贏。畢竟，人類的經濟持續往上增長，大家口袋裡的錢不斷增加，當大家都變有錢，錢就不是原本的錢，它會產生通貨膨脹，錢的購買力變弱，而房子總是易漲難跌。
短期打擊台灣房價：廢除房地合一稅與預售屋禁止轉售2措施
那麼，該如何打擊台灣短期房價呢？何世昌直言，他的答案是「廢除房地合一稅」與「預售屋禁止轉售」等兩大措施。
何世昌推論，當上述兩措施廢除後，房市會先出現慶祝行情，投資型買盤快速回歸，房價將應聲上揚。然而由於房價行情大好，以及被「重稅閉鎖期」鎖住的賣壓會持續湧現，二手屋市場的委售量將和房價同步驟升，預計大約6個月～12個月左右，房市會因賣壓大舉出籠、買方無力消化而下挫。
他指出，當房市由多轉空，更多人看到市場不對勁而想儘快賣出手上房子，委售量會再次加重，房價跌幅將迅速擴大。照這種跌法，「房價起碼跌2成、下跌時間至少會有2到3年」。
不過，何世昌也直言，廢除「房地合一稅」和「預售屋禁止轉售」兩大措施是不可能的任務，因為多數人仍認為是打房好政策，更沒有政治人物敢去動它，嘆說：「短期內別奢求房市會反轉，而今年的房價就像斷了線的風箏，飛上天。」