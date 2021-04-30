全民防疫新生活　擁抱數位新世代　宅經濟正夯

前陣子帛琉旅遊泡泡，掀起一股沉寂已久的國外旅遊話題，對於出國，相信民眾不曾遺忘，更非害怕想起，在配合防疫，殷殷期盼解禁之餘，更在日常生活中轉念度日，對此，NOWnews透過街訪，得知許多民眾在疫情爆發以來，對於生活方式的轉變以及期許，像是以線上活動取代實體活動、以及宅經濟的投入等，而這個現象，也意味著正在刺激著遊戲、娛樂產業，即將展開全新布局。





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根據NOWnews實際街訪，民眾表示因為疫情減少各種出遊的情況下，空出來的時間會選擇待在家裡打電動，或是下載一些手遊來消磨時間，像是英雄聯盟、天堂M、新楓之谷等都是玩家們朗朗上口的經典之作。另外，也有元老級玩家表示天堂M將許多電腦版的東西移植到手機，非常吃回憶殺，而自己最喜歡的是血盟系統，還在線上認識很多人。





相信近來不少民眾都有類似的經驗，無論是逛展、出國、旅遊，都被迫暫時喊卡，轉攻宅經濟，而宅經濟的發酵，不僅只發生在電玩與手遊，同時也催生許多線上活動，包括線上演唱會，像是去(2020)年五月天曾在5月辦了一場沒有觀眾的線上演唱會，同年的12月31日跨年夜前推出「線上特別版」演唱會，與粉絲們在網路上相會，而近期的COMPUTEX（台北國際電腦展）2021僅以線上形式舉辦，取消實體展覽。另外，還有直播、線上點光明燈等宗教活動，其中多數人認為，像是電玩展這類的線上活動，主持人卡司陣容堅強，搭配虛寶，贈品，參加意願就會提高，不輸實體活動。





▲宅經濟的發酵同時也催生許多線上活動，像是去年五月天在12月31日跨年夜前推出「線上特別版」演唱會，與粉絲們在網路上相會。（圖／擷自相信音樂）

往年各產業會抓準節日，好整以暇地拿出渾身解數、拚創意，來博得民眾青睞，但無常的新冠肺炎來襲，各界被迫無奈迎戰，有的產業面臨劇烈動盪，熄燈歇業；而有的產業見招拆招，強勢逆轉，像是遊戲橘子的「橘子線上嘉年華」在去（2020）年2月就創造25萬觀看人次、全台觸及63萬人次成績，以跨平台直播形式提供精采遊戲內容與超值優惠，讓各路玩家線上同歡，瘋搶百萬好康。而這也反映出遊戲橘子長年善於迎接挑戰的企業精神，不管是順風還是逆風，都能另開新局，創造盛況。



