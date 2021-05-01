台海遭列地球最危險地區　蘇貞昌：台灣須自救才能生存

本期英國《經濟學人》

(The Economist)

以台灣雷達圖為封面，稱台灣是「地球上最危險地區」

(The most dangerous place on Earth)

，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。行政院長

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蘇貞昌今（1）日上午到中央流行疫情指揮中心視察，會前接受媒體聯訪時表示，

蘇貞昌表示，中國不放棄以武力侵台，戰機、船艦一再繞台，不但破壞區域和平，也危害台灣安全，因此，他深信只有自助才有人助，唯有自救才得以生存，例如周邊都是不友善國家包圍的以色列，仍自立自強、讓世界尊敬，甚至在世界上占有一席之地。





蘇貞昌說，台灣情況也一樣，同樣生於憂患，若因安樂不知困境，甚至與敵人唱和才是真正不安全；國際間也知道台灣受周邊強國不當欺壓，愈來愈重視區域和平安全，也願意為台灣發聲。這反而是台灣在世界眾目睽睽之下的安全之道，只要讓世界尊敬、需要台灣，例如晶片，甚至獲得世界投資並倚賴台灣，台灣就會更安全，總之只有自身努力才會更安全。



