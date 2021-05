台海遭列地球最危險地區　蘇貞昌：台灣須自救才能生存

本期英國《經濟學人》

(The Economist)

以台灣雷達圖為封面,稱台灣是「地球上最危險地區」

(The most dangerous place on Earth)

,指台海若爆發戰爭將成災難,美、中須極力避免。行政院長

蘇貞昌今(1)日上午到中央流行疫情指揮中心視察,會前接受媒體聯訪時表示,

蘇貞昌表示,中國不放棄以武力侵台,戰機、船艦一再繞台,不但破壞區域和平,也危害台灣安全,因此,他深信只有自助才有人助,唯有自救才得以生存,例如周邊都是不友善國家包圍的以色列,仍自立自強、讓世界尊敬,甚至在世界上占有一席之地。





蘇貞昌說,台灣情況也一樣,同樣生於憂患,若因安樂不知困境,甚至與敵人唱和才是真正不安全;國際間也知道台灣受周邊強國不當欺壓,愈來愈重視區域和平安全,也願意為台灣發聲。這反而是台灣在世界眾目睽睽之下的安全之道,只要讓世界尊敬、需要台灣,例如晶片,甚至獲得世界投資並倚賴台灣,台灣就會更安全,總之只有自身努力才會更安全。